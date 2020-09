El bulo islamófobo del alcalde que se niega a retirar la carne de cerdo en comedores escolares: no existen ni la petición ni la negativa

Como cada año y como sucede con cada vuelta al colegio, se ha difundido la cadena que afirma que el alcalde de un pueblo o ciudad se ha negado a quitar la carne de cerdo de los comedores escolares tras recibir supuestas peticiones de padres musulmanes, a los que se refiere como "inmigrantes" y "extranjeros". Este año la cadena, que empieza con "olé... por el alcalde" seguido del nombre de un municipio que va variando, ha puesto la diana en Almogía (Málaga) y en los musulmanes que allí residen.

En el mensaje que se está difundiendo ahora se afirma que el alcalde de este municipio malagueño "ha rehusado suprimir la carne de cerdo en el comedor escolar" tras recibir supuestas peticiones de padres musulmanes. Esta cadena también dice que el alcalde de esta localidad ha enviado "una nota a todos los padres para explicarles el porqué". Es un bulo que va variando y que lleva circulando al menos desde 2016 vinculado a Llodio (Álava), Reinosa (Cantabria) y Hervás (Cáceres).

El Ayuntamiento de Almogía afirma que es falso y el colegio dice no tener constancia de ninguna queja

El mensaje que se está difundiendo comienza diciendo "Olé… Por el alcalde de Almogía" (Málaga-España) y continúa asegurando que "ha rehusado suprimir la carne de cerdo en el comedor escolar". En esta cadena, que se difunde por Facebook y por WhatsApp, se dice que esta supuesta decisión es una respuesta del alcalde de esta localidad malagueña a una queja de "los padres musulmanes" que supuestamente han pedido "la supresión de la carne de cerdo en los comedores escolares".

Sin embargo, desde el Ayuntamiento aseguran a Maldita.es que este mensaje "es un bulo" y que no se ha recibido ninguna petición para la supresión de productos del cerdo en los comedores escolares del municipio. Además, añaden que "el alcalde jamás haría estas declaraciones". También desde el colegio Padre Miguel Sánchez, único centro educativo de Almogía que ofrece servicio de comedor, afirman no tener constancia de ninguna queja de padres musulmanes por este asunto. Desde el Instituto Diego Gaitán, el otro centro educativo de Almogía, aseguran que en el centro no se ofrece servicio de comedor.

En el comedor escolar hay una opción sin cerdo y otra con cerdo, según el cáterin

Desde el Catering El Cántaro, empresa que gestiona el menú escolar del colegio Padre Miguel Sánchez, explican a Maldita.es que se ofrece una opción con cerdo y otra sin cerdo para los alumnos que no pueden comerlo. En el menú que la empresa ha enviado a Maldita.es correspondiente al mes de septiembre de 2020, se puede ver que hay días en los que se sirven productos derivados del cerdo. Un ejemplo es la "cinta de lomo de cerdo al horno con salsa", servida el 16 de septiembre.

Ni Almogía, ni Reinosa ni Hervás: es un mensaje que lleva años circulando y que va variando

No es la primera vez que se intenta desinformar sobre la comunidad musulmana vinculándola con una supuesta petición de padres musulmanes para la retirada de la carne de cerdo de los comedores escolares. En el año 2016 se difundió por redes sociales un mensaje que empezaba igual que el que ahora se difunde, pero con el nombre de Hervás, una localidad extremeña.

En esta cadena también se decía que la alcaldesa de este pueblo se había negado a suprimir la carne de cerdo de los comedores escolares tras una supuesta queja de los padres musulmanes. También se afirmaba que la alcaldesa había escrito una carta "a todos los padres para explicarles el porqué" de su decisión. En esta supuesta carta afirmaba que los musulmanes "deben adaptarse" y se refería a ellos como inmigrantes.

El Ayuntamiento de la localidad publicó un comunicado en Facebook sobre ello. La alcaldesa aseguraba no tener nada que ver con "la autoría, divulgación o propiedad del mensaje, que dicho sea de paso no comparto en absoluto" y que "divulga [...] comentarios xenófobos". Además, pedía que no se difundiese el bulo ya que con ello se contribuía a "sembrar el odio y a difamar al Ayuntamiento de Hervás y su Alcaldía".

Cuando en 2018 se difundió la cadena sustituyendo el nombre del pueblo por Reinosa (Cantabria) también el Ayuntamiento de este municipio negó a Maldita.es haber recibido quejas de padres musulmanes y que el alcalde hubiera escrito una carta mostrando su oposición a esta petición.

*Hemos iniciado una investigación junto a la Fundación Pluralismo y Convivencia para estudiar los bulos que afectan a minorías étnicas y religiosas. Si perteneces a un colectivo afectado, si eres experto en la temática o te llega algún posible bulo relacionado con ello, escríbenos a migracion@maldita.es o pregúntanos por WhastApp al 655 19 85 38. Este artículo forma parte de Maldita Migración, un proyecto de Maldita.es en colaboración con eldiario.es y el apoyo de Oxfam Intermón.