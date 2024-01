El Consejo Constitucional francés tumba gran parte de la ley de inmigración aprobada con el voto de Le Pen

Nueva etapa en el accidentado recorrido legislativo de la polémica ley de inmigración en Francia. Este jueves, el Consejo Constitucional ha censurado gran parte del texto aprobado el pasado mes de diciembre en el Parlamento con los votos favorables de la mayoría de la coalición presidencial, la derecha y de la ultraderecha –Marine Le Pen afirmó entonces que la ley era “una victoria ideológica” para su formación).

En particular, el Consejo ha censurado total o parcialmente 32 artículos que ha calificado como “jinetes legislativos”, es decir, medidas que no forman parte de la temática inicial de una ley y que no deberían haber sido añadidas durante su tramitación. Se trata de artículos que fueron incluidos por petición del partido conservador Los Republicanos, que condicionó su apoyo a su inclusión en la versión definitiva.

Entre ellos se incluyen varias medidas destinadas a restringir el acceso a las prestaciones sociales (como la ayudas a la dependencia o al alojamiento) a los extranjeros no europeos, así como restricciones a la reagrupación familiar y el fin del derecho automático de suelo.