Más de 70 personas rescatadas por un mercante en el Mediterráneo se niegan a desembarcar en Libia

14 personas en situación vulnerable de las más de 90 que fueron rescatadas la semana pasada frente a las costas de Libia han desembarcado este miércoles en la ciudad de Misrata, al oeste de Trípoli y han sido trasladadas a un centro de detención, según ha informado Médicos Sin Fronteras en su perfil de Twitter. El resto de rescatados, sin embargo, se niegan a abandonar el carguero que les prestó auxilio hace una semana.

Según informó la agencia Reuters, el rescate tuvo lugar el pasado jueves, cuando el barco mercante localizó a cerca de un centenar de personas en peligro en el mar y las trasladó de nuevo al puerto de Misrata. Desde entonces se han negado a pisar suelo libio, donde han sido documentados todo tipo de abusos contra la población migrante.

