El Gobierno confirma que los ayuntamientos podrán limitar de manera temporal las subidas de precios del alquiler

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado este miércoles en el Congreso de los Diputados que el Gobierno facilitará "una regulación que limite las subidas en las zonas tensionadas, en determinadas zonas con medidas coyunturales y temporales que puedan hacer los ayuntamientos". De este modo, parece zanjado el debate sobre si esta vez se cumplirá con el compromiso adquirido con Unidas Podemos sobre dicho punto, tras las declaraciones de la ministra de Economía, Nadia Calviño, posicionándose en contra de dicha medida.

De hecho, inicialmente la pregunta registrada por el diputado de Más País Íñigo Errejón iba dirigida a Calviño, aunque al ser competencia del departamento de Ábalos esta materia, durante la ordenación del debate se redirigió a este ministro. Lo que preguntaba Errejón es cuándo se va a regular el precio de los alquileres, una cuestión que el titular de Transportes no ha contestado de forma concreta.

Pero sí ha adelantado Ábalos que a finales de marzo se publicará el índice de precios del alquiler, en el que habrá datos oficiales sobre el coste de los arrendamientos, hasta ahora supeditado a las estadísticas de los portales inmobiliarios. "Esto es un gran avance, nos va a dar fiabilidad, robustez en los datos, nos va a dar datos censales y no de encuesta, y va a ser un indicador también para los precios", ha recalcado. El pasado mes de enero la Agencia Tributaria ya había rastreado las declaraciones del IRPF de los ejercicios comprendidos entre 2015 y 2018 para extraer los datos necesarios para que el Ministerio elabore estos índices de referencia.

"El torniquete que frena la sangría"

El ministro Ábalos ha recordado que en España la inversión pública en vivienda equivale al 0,11% del PIB, mientras la media europea está en el 0,57%, y en Francia alcanza el 0,87%. "Es un tema de urgencia que afrontaremos de acuerdo a los acuerdos de investidura alcanzados con Unidas Podemos, que básicamente plantean una situación de urgencia social y de otra parte una estrategia a medio y largo plazo basada en el aumento de vivienda en alquiler, especialmente en alquiler social".

Por su parte, Errejón ha recalcado que España es el país de la OCDE donde las familias dedican más porcentaje de sus ingresos a la vivienda, y un joven de media dedica el 40% de su salario a tener un techo, por lo que solo el 18% de los menores de 30 años han podido emanciparse. "No es solo un problema de injusticia social, también de lastre económico. La centralidad del modelo inmobiliario español nos aboca a un modelo económico ecológicamente depredador, socialmente fallido y que aumenta la segregación y las desigualdades y que además detrae mucha renta de la economía productiva y la concentra en sectores de bajo valor añadido y que producen muy poco empleo y de poca calidad", ha añadido.

"Sé que la intervención de precios del alquiler no es la solución exclusiva a los problemas de la vivienda, pero es un torniquete que frena la sangría para quienes no pueden esperar más", ha subrayado el diputado, recordando que la intervención del mercado para garantizar el derecho a la vivienda se aplica en lugares como Nueva York, California, París, Berlín, Austria (desde 1917) o Dinamarca desde hace 40 años. "No hay que hablar de terribles paraísos comunistas".

Los vaivenes del control de precios en España

El acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos en materia de vivienda recuperó elementos del acuerdo presupuestario entre ambas formaciones que por algún motivo no se llegaron a llevar a la práctica. Entre ellos destaca que los socialistas se hayan vuelto a comprometer a limitar las subidas abusivas de precios del alquiler.

La opción de limitar precios ya se firmó en octubre de 2018, pero el Gobierno socialista se resistió a incluirlo en el decreto que varió la Ley de Arrendamientos Urbanos, lo que propició un primer rechazo del texto por parte de sus socios. Finalmente, el texto fue aprobado ante la inminencia de una nueva convocatoria electoral. Cuando se firmó el primer acuerdo la subida de los precios de los alquileres estaba en un momento álgido, mientras que ahora están moderándose o al menos subiendo con menos virulencia.

"Se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado" y "frenaremos las subidas abusivas del alquiler", afirma el texto del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos.

Aseguran que los ayuntamientos que así lo consideren podrán declarar "de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente", una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un "incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable, y, con ello, el ejercicio del derecho a una vivienda".

¿Y qué podrán hacer entonces los ayuntamientos tras esta declaración? Lo que dice el acuerdo es que tanto las corporaciones como las comunidades autónomas podrán "regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler".