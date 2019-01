Bankinter, sobre el escándalo de escuchas del BBVA: "Nos afecta a todos, esperamos una solución rápida"

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha valorado este jueves la situación que vive el sector tras el estallido del escándalo de las escuchas que liga a BBVA con el polémico comisario Villarejo. En este sentido, la directiva ha apuntado que "no debo hablar de competidores y sus problemas", pero ha subrayado que "afecta a todos los bancos aquellos temas ligados a la reputación" y ha añadido que "espero un desenlace rápido".

Pese a intentar esquivar el tema, Dancausa ha salido en defensa de Francisco González, presidente del BBVA, aunque como "director bancario", ha matizado. "Fue un banquero modélico y valiente, y no ha sido condenado por nada", ha subrayado la máxima ejecutiva de la sexta mayor entidad financiera.

Dancausa se ha vuelto a referir a los problemas de reputación que tiene el sector financiero y ha asegurado que, aunque "no le frustra", el sector no logra mejorar su imagen. En este sentido, ha defendido que "no pueden impedir lo que hagan otros, pero sí trabajar de manera responsable en Bankinter". Y ha añadido: "no todos somos iguales, ni todos tenemos líos de algún tipo".

La directiva ha criticado además las nuevas herramientas fiscales aprobadas por el Gobierno, como el impuesto de transacciones financieras, el mayor control sobre las sicav o el nuevo impuesto a las socimis. Se ha mostrado contraria pese a asegurar que para su entidad no va a tener impacto. "Todo lo que sea subir tasas sin que crezca el beneficio provoca un empobrecimiento del país", ha subrayado.

Sobre el impuesto de transacciones, con el que el Gobierno prevé recaudar 850 millones de euros, Dancausa ha asegurado que provocará "que se frene la actividad y se derive a otros mercados". Si bien, no ha querido cifrar el impacto que este impuesto tendría en la propia actividad del banco.

Pese a la crítica a las nuevas medidas fiscales, Dancausa ha asegurado que "lo ideal sería que se aprobaran los presupuestos", ya que dotaría al país de una mayor estabilidad. La directiva ha considerado que "hay que acostumbrarse a la fragmentación". Sin embargo, ha apuntado que "si no se aprueban los presupuestos, que se convoquen elecciones".

La compañía afronta este comienzo de año la culminación de la operación de compra de Evo Banco. "Espero tenerla terminada en el primer trimestre", ha apuntado Dancausa. La directiva ha defendido que la compañía "no tiene previsto" realizar ningún recorte de plantilla. Aunque no ha detallado la estrategia para esta entidad, sí ha avanzado que será "un banco de pruebas independiente" y "se va a mantener la marca".

La consejera delegada de Bankinter ha hecho estas declaraciones en la presentación de resultados de la compañía del ejercicio 2018. Un periodo en el que la entidad ha alcanzado el mayor beneficio de su historia, al superar los 525 millones, creciendo más de un 6% respecto a 2017. La entidad ha cerrado el año con unos ingresos (margen bruto) de 1.940 millones, con un crecimiento del 6,4%, gracias a unas comisiones que crecen por encima de los intereses, y a una expansión en el negocio de su aseguradora, Línea Directa.

La directiva ha asegurado que se ha logrado crecer en todas las líneas de negocio, en muchos casos "por encima de la competencia", como en la concesión de hipotecas nuevas. Pese a ello, la compañía prevé "salvo hecatombe" superar los resultados de 2018 en el presente ejercicio.