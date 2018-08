El conflicto entre los grupos Baraka y Riu por el Edificio España podría llevar a la paralización de las obras

Nuevo conflicto empresarial a propósito de la última venta de famoso Edificio España de Madrid. El grupo Baraka, sociedad del empresario murciano Trinitario Casanova, ha presentado una demanda ante los juzgados de Madrid contra la cadena hotelera Riu, que en junio de 2017 le compró el Edifico España (Madrid). Baraka denuncia que la cadena hotelera ha incumplido lo pactado en la venta, justo la misma acusación que le rebota el grupo Riu: asegura que Casanova no consiguió los inversores prometidos para la zona comercial. La disputa está ya en los tribunales, con la petición de Baraka de que se paralicen las obras en el edificio situado en la Plaza de España de la capital.

Según explica el grupo Baraka en un comunicado, la demanda se presenta ante la negativa de Riu a escriturar 15.000 metros cuadrados comerciales del inmueble comprometidos a favor de Baraka Renta SL, sociedad de Baraka.

En la nota, Baraka añade que solicitará la paralización de las obras de reforma del edificio "tras comprobar que no se están realizando conforme al proyecto pactado y a los informes correspondientes".

Riu niega la versión del empresario murciano. "No es cierto que Baraka tenga ningún contrato de derecho a compra o a escriturar la zona comercial del Edificio España. Lo que Baraka firmó con Riu en el momento de la compra del edificio fue un contrato de mandato, no representativo, de venta para la búsqueda de inversores de la zona comercial que no ha cumplido, pese a reiterados requerimientos por parte de RIU", explican fuentes de la cadena hotelera.

Riu ha encontrado un nuevo comprador

Según la cadena Riu este acuerdo "simplemente daba un periodo para que Baraka buscara inversores para adquirir los 15.000 metros cuadrados de zona comercial (parte de las dos primeras plantas), a cambio de la correspondiente comisión".

Esa búsqueda de inversores por parte de Baraka, aseguran en Riu, no se produjo nunca, por lo que la cadena hotelera ha procedido a buscar un comprador para esa zona comercial: "Ante la resolución del contrato por incumplimiento, Riu ha iniciado de forma directa un proceso de venta con un fondo inversor español".

En opinión de los responsables de Riu, es esta nueva operación de venta de la zona comercial la que motiva la demanda del grupo Baraka. "Es la previsible reacción que ya esperaba Riu por parte de Trinitario Casanova", indican.

En el grupo hotelero advierten de que se defenderá de las demandas del grupo de Casanova y apuntan a la posibilidad de iniciar "cualquier acción en reclamación de daños y perjuicios en todo lo que afecte a la pretensión de paralización de la obra y a la reputación de la empresa".

Compraventa en un día

Baraka sorprendió el verano del año pasado con la venta del mítico edificio. El grupo de Trinitario Casanova compró el inmueble el 1 de junio, a la empresa china Delian Wanda por 272 millones de euros, y se la vendió a la cadena hotelera Riu ese mismo día.

En las informaciones sobre la adquisición del Edificio España, Riu comunicó una inversión de entre 380 y 400 millones de euros en la compra del edificio y en la reforma necesaria para instalar el primer hotel en España de su línea urbana Riu Plaza.

Entonces quedó acordado que Baraka se haría cargo de la gestión de la zona comercial del Edificio España, de 15.000 metros cuadrados, donde estaba previsto que se instalasen unos grandes almacenes. Esta zona es el motivo de disputa entre las compañías.