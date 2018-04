CGT denuncia que Amazon ha prescindido de 100 trabajadores temporales como "represalia" por las movilizaciones

La conflictividad no cesa en el mayor centro logístico de Amazon en España, situado en San Fernando (Madrid). El sindicato CGT, mayoritario en este almacén, ha denunciado el "despido" de 100 trabajadores temporales tras las movilizaciones convocadas por la plantilla debido al cambio en sus condiciones laborales. Marc Blanes, miembro del comité de empresa, explica que la multinacional ha prescindido en cuestión de días de 100 trabajadores eventuales, al no renovarles el contrato, algo poco habitual y que no se ha producido en estas fechas con anterioridad. "Creemos que es una represalia", apunta.

Los empleados que se han visto fuera de la empresa llevaban encadenando contratos de "una semana o quince días" durante "entre tres meses y 16 meses, eran compañeros", lamenta Blanes. Las explicaciones de la empresa a grupos pequeños de trabajadores, prosigue el sindicalista, justifican la reducción del personal temporal en el centro por "la inestabilidad en el centro por la huelga". Para el sindicato, la maniobra supone una medida de presión para los trabajadores, que continúan su lucha contra la imposición unilateral de la empresa del convenio sectorial.

Su oposición a este convenio en las negociaciones entre los sindicatos y la dirección provocó la convocatoria de una huelga de dos días en marzo, que fue masivamente secundada por la plantilla, también por la temporal pese a su mayor inseguridad laboral. Este viernes, los sindicatos han convocado una manifestación en Madrid, desde la Plaza de Legazpi hasta la sede central de Amazon en España.

Por su parte, Comisiones Obreras se reunirá este jueves y viernes con representantes sindicales del resto de Europa en Roma para abordar posibles acciones conjuntas de los trabajadores de Amazon en varios países. Douglas Harper, delegado de CCOO en el centro de San Fernando, ha comunicado que planteará la organización de movilizaciones en fechas clave de ventas para Amazon "como son el Prime Day y el Black Friday".

La compañía alega que "d ebido a la naturaleza temporal de nuestro negocio, contratamos empleados temporales para ayudarnos a gestionar los picos en la demanda. Convertimos una cantidad significativa de contratos temporales en contratos indefinidos a medida que nuestro negocio nos permite hacerlo".

"Debido precisamente a dicha estacionalidad, no es posible convertir la totalidad de este tipo de contratos. Desde el inicio de nuestras operaciones en España, hemos convertido cientos de contratos temporales en fijos", añaden desde la empresa que aseguran que la no renovación de estos empleados se debe a una caída del consumo.