El Pacto de Toledo se rompe sin lograr un acuerdo sobre pensiones antes de concluir la legislatura

El Pacto de Toledo estalla sin llegar a un acuerdo sobre sus recomendaciones para el sistema público de pensiones antes de las elecciones. Así lo han anunciado este martes los portavoces de la comisión parlamentaria a la salida de una reunión en el Congreso. Todos los grupos políticos han responsabilizado a Unidos Podemos de que finalmente no se haya llegado a un acuerdo, aunque los trabajos estaban "muy avanzados", según avisaban varios miembros del Pacto en los últimos días.

"Hay recomendaciones aún abiertas y cuestiones de fondo que no están acordadas", ha argumentado la portavoz de Unidos Podemos, Aina Vidal. Por ello, el grupo confederal defiende que el Pacto de Toledo concluya las negociaciones en la próxima legislatura partiendo del trabajo ya conseguido durante estos más de dos años. "El adelanto electoral lo ha precipitado absolutamente todo", ha destacado Vidal, "las prisas no son buenas consejeras, a día de hoy no se puede llevar a pleno".

La comisión parlamentaria había acelerado los trabajos en las últimas semanas, pero el adelanto electoral anunciado la semana pasada complicaba que se cerraran las recomendaciones para la reforma del sistema público de pensiones antes de la disolución de las Cámaras (5 de marzo) por la convocatoria de los comicios generales.

Este martes, los grupos parlamentarios se reunían en una sesión clave, no anunciada en la agenda del Congreso de los Diputados (como viene siendo habitual en los últimos meses), para decidir si concluían sus trabajos. El resultado ha sido finalmente negativo.

Nuevos votos particulares de Unidos Podemos

Unidos Podemos ha anunciado hoy muchos más votos particulares respecto a los tres iniciales que ya había comunicado, lo que dinamitaba llegar a un texto que rozara el consenso del conjunto de formaciones políticas.

"Hemos trabajado todos los grupos, había un consenso generalizado en todas las recomendaciones, más allá de que algún grupo u otro tuviera alguna objeción. El que más, tres votos particulares. Claro si hoy nos plantea que si hay 21 recomendaciones haya 28 votos particulares, que se entienda la expresión...", ha criticado Mercè Perea, portavoz del PSOE en el Pacto de Toledo.

Aina Vidal ha reconocido que este martes Unidos Podemos ha presentado más votos particulares de los tres anunciados y los ha justificado por la falta de acuerdo con el borrador actual que el resto de grupos políticos quería suscribir ya ante el adelanto de las elecciones. "Si la pretensión es llevar este borrado, al que le falta mucho tiempo de discusión, el número de votos subía encarecidamente", ha afirmado la portavoz de Unidos Podemos.

La diputada socialista ha acusado a Unidos Podemos de no adherirse a las recomendaciones negociadas "por una cuestión electoralista". "Es muy triste", ha advertido, "aquí no estamos implantando un programa electoral, aquí estamos buscando el consenso que es lo mejor que le podemos decir a la ciudadanía".

En el mismo sentido se han pronunciado Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT en la comisión, que ha considerado "un acto de irresponsabilidad" la actitud de Unidos Podemos en esta última reunión. Campuzano también ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "también ha ayudado a este fracaso del Pacto de Toledo" por haber convocado las elecciones tan pronto.

El PP también se ha distanciado del acuerdo

El PP también se ha mostrado reticente a suscribir el acuerdo este martes, según han explicado varios portavoces del Pacto de Toledo. La socialista Mercè Perea ha asegurado que, tras el anuncio de Unidos Podemos de que iba a presentar más votos particulares, el PP "ha aprovechado la estela" para mostrar sus objeciones al texto negociado hasta ahora por los grupos.

"El PP estaba de acuerdo en que el pacto de estaba maduro", ha confirmado el portavoz de Ciudadanos, Sergio del Campo, que ha explicado que mañana miércoles tiene lugar la mesa de portavoces para decidir si se convoca o no formalmente la Comisión, lo que en opinión del PDeCAT dejaría una puerta abierta aún a llegar a un acuerdo in extremis.

Del Campo ha recordado que en la mesa de portavoces PP y Unidos Podemos cuentan con tres votos de cinco, por lo que anticipaba que seguramente no se acuerde esta convocatoria.

Decreto para la subida de pensiones con el IPC

La portavoz de Unidos Podemos ha recordado que, aunque el conjunto de recomendaciones se terminen en la próxima legislatura, ya existe un acuerdo suscrito por todos los grupos respecto a la recomendación 2, de revalorización anulal de las pensiones "en base al IPC real". Por ello, el grupo confederal exige al Gobierno de Pedro Sánchez que apruebe por real decreto antes de los comicios la vinculación de las pensiones a los precios.

Esta exigencia se suma a la de los sindicatos, que también piden a Sánchez que derogue por decreto la reforma de pensiones del PP de 2013 antes de las elecciones anticipadas. Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha defendido este martes que el Ejecutivo debe volver a vincular las pensiones al IPC, siguiendo el preacuerdo en este sentido en el Pacto de Toledo, y derogar el factor de sostnibilidad que entra en vigor en 2023.

Con estas dos premisas anuladas, y ya en la próxima legislatura, el Gobierno que resulte de los comicios deberá afrontar el reto de reformar el conjunto del sistema, con especial énfasis en el refuerzo de los ingresos, ha apuntado Sordo.