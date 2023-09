Calviño insiste a los bancos para que eleven los depósitos tras amenazar con mantener el impuesto extraordinario

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha insistido en pedir a los bancos que eleven la remuneración de los depósitos. Calviño lo hecho en la reunión que ha mantenido este lunes con los presidentes de las principales entidades financieras, tras amenazar la semana pasada con mantener el impuesto a los beneficios extraordinarios por las subidas de los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo (BCE).

La vicepresidenta económica ha señalado “la importancia de que el sector financiero continúe contribuyendo positivamente al crecimiento de la economía española en el contexto actual de subida de tipos de interés, con una oferta competitiva de crédito a los hogares y empresas y la mejora en la remuneración de los depósitos”, según la nota de prensa que ha difundido el Ministerio este mismo lunes.

A finales de junio, Calviño anunció que había encargado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que analizara por qué los bancos no suben los depósitos, pero este informe no se ha mencionado este lunes. Mientras, las entidades financieras si han aumentado el coste de las hipotecas y del resto de préstamos, según la histórica escalada del euríbor (de estar en negativo a superar el 4%).

Unos días antes, la propia presidenta de la CNMC, Cani Fernández, ya mostró su asombro por que los bancos no estén remunerando los depósitos. “A mí me cuesta trabajo pensar que no haya un banco que quiera ganar clientes si yo (como banco) me dedico a captar depósitos para luego así poder prestar dinero. Me cuesta entender que no quieran aumentar su cuota de mercado, salvo que uno vea plácidamente que los demás tampoco lo hacen”, dijo.

En ese momento, Calviño lamentó que las entidades financieras están trasladando más lento de lo que deberían el endurecimiento de la política monetaria para luchar contra la inflación a sus productos de ahorro, que apenas ofrecen rentabilidad a los clientes, y mucho menos rentabilidad real. Es decir, los intereses que ofrecen están en por debajo de la inflación, que el mes de agosto subió al 2,6%.

El impuesto temporal a los beneficios extraordinarios

Tampoco ha transcendido más información sobre la posibilidad que lanzó hace solo unos días, en una entrevista en la Cadena Ser, de mantener el impuesto temporal a los beneficios extraordinarios de la banca. “En la medida en que haya beneficios extraordinarios, habrá que considerarlo”, comentó. El impuesto fue creado para las cuentas de las entidades financieras de 2022 y 2023. Las entidades ya han realizado el primer pago, aunque todas lo han recurrido.

El encuentro de este lunes, “que se enmarca en el diálogo constante del Ministerio con el sector financiero”, han acudido los presidentes del Banco Santander, BBVA, Caixabank, Banco Sabadell, Grupo Cajamar, Kutxabank y Abanca, Ana Botín, Carlos Torres y José Ignacio Goirigolzarri, Josep Oliu, Luis Rodríguez y Antón Arriola, respectivamente, y los consejeros delegados de Bankinter e Ibercaja, Dolores Dancausa y Víctor Iglesias.

En la reunión “se ha constatado que el sistema financiero español mantiene bajos niveles de mora e impagos, gracias a la buena marcha de la economía y el empleo y la solvencia de las empresas”, continúan fuentes del Ministerio, que aseguran que la institución está trabajando con el Banco de España “para analizar la aplicación de los distintos mecanismos y códigos de buenas prácticas disponibles y seguir mejorando la protección de las familias afectadas por el alza de las hipotecas, al tiempo que se continúa garantizando la estabilidad financiera”.

Además, “se ha acordado trabajar conjuntamente para poner en marcha antes de final de año un mecanismo eficiente para la canalización de los préstamos de fondos europeos 'Next Generation' previstos en la adenda al Plan de Recuperación, actualmente pendiente de aprobación por las instituciones europeas”, añaden.