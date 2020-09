En Comú, a favor de un "acuerdo amplio" para Presupuestos, con el pacto PSOE-Podemos como "punto de partida"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El portavoz de En Comú, Gerardo Pisarello, ha apostado este miércoles por la búsqueda de un "acuerdo amplio" para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2021 que tengan el programa de coalición de PSOE y Unidas Podemos como "punto de partida" y "abierta al diálogo".

En rueda de prensa en la Cámara Baja antes de asistir a la reunión de Junta de Portavoces, Pisarello ha dicho que este programa "es un buen punto de partida para hablar sobre el 'qué'" de esos Presupuestos y ha señalado que ese debate sobre contenidos "es central".

En este sentido, ha apostado por el refuerzo de los servicios públicos, la reversión de las condiciones de precariedad en el trabajo y de una mayor justicia fiscal, objetivos que, a juicio del secretario Primero del Congreso, "deberían de estar fuera de discusión".

En todo caso, ha reconocido que cuando uno se abre al diálogo, se abre a escuchar otras propuestas, pero cree que hay cosas que, no es que no se entenderían en España, sino en cualquier país. "No se entendería que se pudieran pactar unos Presupuestos que no multipliquen la inversión en Sanidad, que no se basen en la justicia fiscal y que hagan pagar a quienes más tienen y que precaricen la situación de pymes y autónomos", ha dicho.

Respecto a la búsqueda de Ciudadanos como socio para pactar esas cuentas, Pisarello ha replicado que vio a su presidenta, Inés Arrimadas, "más preocupada por que Podemos no fuera pieza importante que por hablar de contenidos".