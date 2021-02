El fondo de inversión español más rentable de 2020 cierra enero con una subida del 40%

Cobas AM, la gestora de Paramés, ofreció la mayor rentabilidad media mensual

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El fondo de inversión español que más rentabilidad ofreció a sus partícipes en 2020, el 'Alcalá Multigestión Oricalco', que ganó un 157%; ha logrado cerrar el mes enero con una subida del 40,45%, según los datos de Vdos.

De esta forma, este fondo mixto gestionado por Creand Asset Management y asesorado por Diego Bernabeu Ugarte ha vuelto a ser el ganador en cuanto a rentabilidad en el primer mes del año, cuando su categoría ofreció unas ganancias medias del 0,25%.

Por categorías, los fondos más rentables del mes fueron los de energía (5,8%), seguidos de los de renta variable internacional de emergentes y de asiática sin incluir Japón, ambos con un 3,9% de media. Los de salud y ecología también ganaron más de un 3% mensual, con un 3,3% y un 3,1%, respectivamente.

En el lado contrario, los fondos que invierten en las pequeñas y medianas empresas de la Bolsa española fueron los menos rentables, con pérdidas del 4,2% en enero. Le siguieron los de renta variable latinoamericana y española, que se dejaron un 3,8% y un 3,3%, respectivamente.

GESTORAS MÁS RENTABLES

Por gestoras, destacaron en rentabilidad Cobas AM, liderada por García Paramés, que ofreció unas ganancias medias del 3,4% en enero; Valentum AM, con un 2,9%, y Nao AM, cuyos fondos avanzaron un 2,3% en el primer mes.

Entre las gestoras con mayor patrimonio bajo gestión, solo tres lograron cerrar el mes con una rentabilidad media positiva: Mutuactivos (0,06%), Santander AM y CaixaBank AM (ambas con un 0,04%).

MES DE GRANDES CAPTACIONES

Los fondos de inversión nacionales registraron suscripciones netas positivas por valor de 1.618 millones de euros en enero, cuando el patrimonio total bajo gestión creció un 0,5%.

De esta forma el patrimonio bajo gestión sumó 1.405 millones, pese a rendimientos negativos de las carteras por unos 212 millones de euros, y acabó el primer mes con 282.679 millones de euros.

Las captaciones se han concentrado principalmente en los grupos bancarios, que sumaron 1.136 millones de euros, seguidos de las aseguradoras, con entradas de 227 millones en enero.

LOS MAYORES REEMBOLSOS, EN BANKINTER

Por grupos, las mayores captaciones netas las obtuvo CaixaBank, con 313 millones de euros, seguido de Mutua Madrileña e Ibercaja, con 236 millones y 225 millones de euros, respectivamente.

No obstante, el fondo con mayores suscripciones fue del grupo Santander. Se trata del 'Santander Horizonte 2027', que registró entradas netas de 326,9 millones de euros.

En el lado contrario, Bankinter registró reembolsos de 138 millones en el mes. Su fondo 'Bankinter Capital 4' sufrió reembolsos netos por 162,35 millones de euros, siendo el vehículo español con más salidas en el mes.