Los empleados públicos del Estado ya tienen por fin un nuevo plan de igualdad. Tras años de retraso, el Ministerio de Función Pública ha suscrito esta semana el tercer plan de igualdad en la Administración General del Estado (AGE) con la mayoría de sindicatos, CSIF, UGT y CIG, pero al que no se han adherido CCOO ni ELA. Este mecanismo era muy demandado por los representantes de los trabajadores, por lo que los sindicatos firmantes lo celebran, pero los que no se han sumado destacan la falta de ambición del texto en un Gobierno que ha hecho bandera de la igualdad laboral. Por ejemplo, el plan no desglosa la brecha salarial de manera transparente entre los diferentes tipos de remuneraciones (salario base, complementos) en las distintas categorías profesionales, como se exige a las empresas privadas gracias a la nueva regulación aprobada por el Ministerio de Trabajo y de Igualdad.

Los complementos salariales generan casi la mitad de la brecha salarial entre mujeres y hombres

Saber más