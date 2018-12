Un informe revela que Johnson & Johnson ocultó durante décadas que sus polvos de talco contenían amianto

Johnson & Johnson ocultó durante tres décadas que su polvo de talco contenía amianto, sustancia cancerígena por la que la compañía tiene cerca de 9.000 casos abiertos.

En un extenso reportaje publicado este viernes, la agencia de noticias Reuters ha revelado que la empresa mantuvo en secreto varios reportes de laboratorios que informaban de la presencia de esta sustancia cancerígena en su talco, desde los años setenta.

A raíz de la nueva información, el grupo Johnson & Johnson se desplomó en bolsa, al caer un 10,13 %.

La empresa ha publicado en respuesta a Reuters un comunicado en el que asegura que el artículo de la agencia es "parcial, falso e incendiario". Johnson & Johnson insiste en su versión en la que asegura que su talco "no causa cáncer o enfermedades relacionadas con el amianto".

Si bien el grupo no ha difundido este comunicado en redes sociales, un día antes de la publicación de la exclusiva escribían en su cuenta de Twitter una defensa de los valores de la compañía. "Johnson & Johnson se lleva comprometiendo con el cuidado de la gente desde 1886. Pero fue en 1943 cuando los valores de nuestra compañía se pusieron sobre papel", relataban en el tuit.

#JNJ has been committed to caring for people since 1886. But it was in 1943 that our company values were put to paper. On the 75th anniversary of our legendary belief statement, learn 8 facts about Our Credo, the values that guide us to this day: https://t.co/MaxBkuPXmx pic.twitter.com/1DshtGNZ1t