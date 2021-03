Inspectores de Hacienda se defienden acusación de "inacción" por rey emérito

Madrid, 2 mar (EFE).- La asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha defendido este martes la labor de la Administración tributaria ante el "daño" a su imagen, derivada de las insinuaciones de "inacción" en el caso del rey emérito, según recoge un comunicado.

Después de que los técnicos de Hacienda (Gestha) advirtieran la pasada semana de que el rey emérito podría librarse de sus responsabilidades penales y tributarias ante la "lentitud" de las investigaciones de la Agencia Tributaria y el Tribunal Supremo, los inspectores han lanzado, sin mencionar a los técnicos, algunos argumentos en su defensa.

Así, los inspectores defienden que las actuaciones de la Agencia son confidenciales y, por tanto, "no puede hacer público si está o no investigando a una persona determinada o si tiene intención de hacerlo", por lo que no puede informar sobre la situación del rey.

"Las manifestaciones que dan por supuesto la inacción de la Agencia Tributaria dañan su imagen y afectan muy negativamente a la conciencia fiscal de todos los ciudadanos", lamentan, al tiempo que "echan por tierra años de trabajo sordo, efectivo y costoso" de conciencia fiscal.

Además, la IHE recuerda que las actuaciones penales tienen primacía sobre las administrativas, de manera que la Agencia se limita a prestar auxilio a los tribunales y, aunque se pueden investigar nuevos hecho, "el resultado de dichas actuaciones será una mera prueba" en el procedimiento judicial.

Respecto a las regularizaciones voluntarias, insiste en que solo son válidas si son previas a una notificación, de manera que "si fuesen ciertas las noticias publicadas en ciertos medios, que señalan que la Fiscalía ha notificado al rey las diligencias de investigación abiertas", éstas quedarían invalidadas.

Ante esta situación, la asociación ha recuperado una serie de propuestas presentadas en 2014 para mejorar su labor de investigación, entre ellas que se reconozca a la Agencia Tributaria la competencia para investigar delitos contra la Hacienda Pública, sin subordinación a otras instituciones.