Muere el empresario y exministro Juan Miguel Villar Mir a los 92 años

Juan Miguel Villar Mir (Madrid, 1931), exministro del Gobierno de Carlos Arias Navarro, último Ejecutivo de Franco, y fundador de la constructora OHL y del grupo industrial e inmobiliario Villar Mir ha fallecido este sábado a los 92 años, según han informado fuentes cercanas a Servimedia.

Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y licenciado en Derecho, Villar Mir ejerció diversos cargos en la administración pública durante el franquismo. En la Transición, fue nombrado vicepresidente tercero del Gobierno para Asuntos Económicos y ministro de Hacienda. Era miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y en 1995 quiso presentarse para ser el presidente del Real Madrid, aunque no lo consiguió y ejerció de vicepresidente. Forjó su imperio empresarial a golpe de compras de compañías en dificultades a precios irrisorios.

Gigante de la construcción salpicado por los escándalos

Es fundador del Grupo Villar Mir, que agrupa diferentes empresas. Entre ellas se encuentra la constructora OHL, un gigante salpicado por escándalos de financiación irregular.

Villar Mir fue uno de los 22 responsables de grandes compañías españolas, la mayoría constructoras, que declararon entre la primavera de 2013 y el invierno de 2014 como imputados ante el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional después de que sus nombres aparecieran en los ‘papeles de Bárcenas’ como donantes de dinero negro al PP cuando este gobernaba y les otorgaba grandes adjudicaciones.

En marzo de 2015, y pese al laborioso trabajo de un grupo de policías de la UDEF, el caso se vio abocado al archivo. Los indicios de que habían ingresado cantidades no permitidas al PP eran sólidos, pero no así el hecho de que cada entrega fuera a cambio de una adjudicación, requisito para poderles atribuir el delito de cohecho. En 2017 el caso fue reabierto después de la declaración de Francisco Correa en el primer gran juicio de Gürtel y, formalmente, los empresarios volvieron a estar imputados. Hasta que en diciembre de 2022, el juez Santiago Pedraz, el tercero que ha tenido el caso de la caja B, resolviera que no había donde sustentar una prolongación de la investigación.

Abandonó su participación en OHLA

En 2023 el Grupo Villar Mir dejó casi a cero su participación en el capital de OHLA -antigua OHL- ahora controlado por los hermanos mexicanos Amodio, con el traspaso a Tyrus, un fondo acreedor vinculado a la deuda de Villar Mir, de su paquete accionarial del 7%. La operación se cerró por 23,5 millones de euros. Villar Mir, que controlaba su participación en OHLA a través de Inmobiliaria Espacio, se ha quedó entonces con una cartera residual de 6.001 acciones, con un precio de mercado de 3.721 euros. La familia ponía fin así a una trayectoria de 36 años, desde que en 1987 Juan Miguel Villar Mir comprara a Altos Hornos de Vizcaya la constructora Obrascón y que en 1999 se fundase OHL, pasando a llamarse hace dos años OHLA.

El Goya de Aguirre

Villar Mir compró al marido de Esperanza Aguirre el famoso Goya familiar en un momento en que su marido tenía deudas. Casualmente en el mismo momento, la CAM rebajó el grado de protección arquitectónica del complejo Canalejas que había comprado Villar Mir para hacer un megaproyecto hotelero-comercial. El Goya se acabó protegiendo después porque esa venta hubiera tenido que conocerse si era obra protegida, como corresponde en estos casos.