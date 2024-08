Óscar Puente responde a las críticas por el caos ferroviario: “Solo ha faltado decir que con Franco los trenes iban mejor”

España vive un caos ferroviario este verano y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece este viernes en el Senado, en pleno mes de agosto, para explicar qué está ocurriendo, en una intervención en la que ha asumido que se viven meses “complicados”, pero con el “compromiso de subsanar” los problemas “lo antes posible”.

Puente ha arrancado asegurando que el “tren vive en España el mejor momento de su historia”, por el incremento de trayectos, plazas y rutas de alta velocidad. “El transporte ha cambiado enormemente en poco tiempo”, ha recalcado, y ha puesto como ejemplo que hoy el tren representa el 75% de los trayectos entre Madrid y Barcelona cuando hace menos de 20 años la mayoría de los viajes se hacían en avión, en el puente aéreo.

Puente ha querido “desmentir afirmaciones que de manera irresponsable y partidista se han venido haciendo”, como una “descalificación general” basada en argumentos como que “antes se viajaba muy bien, caos sanchista o cualquier tiempo pasado fue mejor”. “Solo ha faltado decir con Franco los trenes iban mejor”, ha ironizado. “¿Se subiría tanta gente al tren si se prestara mal servicio? ¿Son los españoles masoquistas?”, se ha preguntado.

Puente ha desglosado que se producen distintos tipos de incidencias que son susceptibles de provocar retrasos, de infraestructura, de material rodante o en la operativa agentes externos.

En cuanto a la infraestructura, ha recordado que en España hay 15.600 kilómetros de vía, de los que más de 4.000 son de alta velocidad. “Desde 2019 hemos incrementado la red de alta velocidad en más de 500 kilómetros”. Es “una red compleja y difícil de gestionar, donde está presente el ancho ibérico y el internacional, que añade complejidad y problemas de gestión, y una red donde 2.000 kilómetros están sin electrificar”, ha enumerado.

“No podemos hablar de un problema de falta de mantenimiento” en problemas que “son coyunturales” mientras los “beneficios serán sostenidos en el tiempo”.

Y ha incidido en que “la falta de inversión en seis años no se suple en los dos años siguientes”, en referencia a la falta de gasto durante el Ejecutivo de Mariano Rajoy. “Pero no he venido a echar la culpa a nadie, salvo que ustedes me obliguen”, ha incidido Puente.

Como en otras ocasiones, el ministro de Transportes ha recordado la falta de renovación de la flota de trenes durante la anterior década, sobre todo en Cercanías y Rodalíes. “Estamos en una tormenta perfecta”. “La disponibilidad media del parque es del 80%, hay un 20% de los trenes que no son aptos para dar servicio y a medida que el material se hace más viejo, las incidencias son mayores”.

“Nos hemos puesto manos a la obra para solucionar estos problemas”, con nuevos trenes, en Cercanías o FEVE, con 309 convoyes que se van a incorporar a la flota a primeros de 2025. Y, si se quedan cortos en número, se podrán aumentar en 60 unidades. Cercanías que van destinados Madrid, Catalunya, València, Alicante, Murcia, Euskadi o Cantabria; y para el futuro servicio de Galicia “en el que estamos trabajando”.

Chamartín deja atrás las previsiones de 2018

Puente ha desglosado que la madrileña estación de Chamartín Clara Campoamor se ha convertido en el epicentro de los problemas. Ha indicado que entre enero y marzo “pasaron por la estación 5,8 millones de personas, casi cinco veces más que hace cinco años”.

En Chamartín, “este año se llegará a 13,9 millones” de pasajeros, cuando “el estudio informativo previo a la reforma de la estación, en 2018 contemplaba 10 millones de pasajeros, se equivocaron a la baja en un 40%. Para 2040 se esperaban 12 millones de pasajeros”, lo que también se queda corto.

“Nos vemos obligados a prestar el servicio, previsto para 2040, con un vestíbulo de 10.000 metros cuadrados, tendremos dos vestíbulos de 18.000 m2”. Sin embargo, la zona “ha quedado reducida a 2600 metros cuadrados”. “La estación no tiene capacidad para el nivel de pasajeros que tiene, con trenes que llevan hasta 1.000 personas, con trenes que salen con lapsos de 10 minutos”.