Las principales reivindicaciones de los trabajadores en huelga del centro logístico de Amazon

Los trabajadores del centro logístico de Amazon en San Fernando de Henares han organizado una jornada de huelga que ha comenzado este lunes 16 de julio y se extenderá hasta el miércoles 18 de julio. Los paros coinciden con el Prime Day, día de mayores ventas de la empresa. Hasta el momento, la huelga tiene un 80% de seguimiento, según los principales sindicatos que representan a los empleados. La empresa, por el contrario, sostiene que "la mayoría de los empleados del centro logístico han estado trabajando hoy", pero no comunica datos concretos.

Los representantes sindicales han manifestado que mantendrán la convocatoria ya que por el momento no se ha llegado a un acuerdo con la empresa en relación al Convenio sectorial "impuesto unilateralmente" y que pretenden "eliminar" para volver a regirse por el Convenio "propio", explica Marc Blanes, miembro del comité de empresa y portavoz del sindicato CGT. "Hasta que no haya un preacuerdo firmado, no hay opciones de desconvocar la huelga".

Recuperar el Convenio propio

Tras la falta de acuerdo sobre el convenio colectivo de este centro –el primero de Amazon en España– la empresa aplicó unilateralmente su propuesta. Los sindicatos esperan que la negociación termine en acuerdo, pero por el momento "hasta que no haya un preacuerdo firmado, no hay opciones de desconvocar la huelga", defiende Blanes. Trabajadores de la empresa destacan que "el convenio sectorial supone una "pérdida de algunas categorías profesionales y la pérdida del complemento retribuído al 100% en caso de baja por enfermedad".

Revisión y mejora salarial

La aplicación del nuevo convenio también supone recortes en los derechos adquiridos de los trabajadores de la plataforma. Uno de ellos es la desaparición de la cláusula de revisión salarial. Los trabajadores demandan un compromiso de subidas salariales para los próximos años: "queremos un incremento salarial adaptado a la realidad de Amazon", sostiene Blanes.

Douglas Harper, delegado de CCOO en Amazon, explica que la reivindicación de los trabajadores consisten en un incremento salarial del 1% ligado al IPC anual durante el periodo 2017-2019.

"La remuneración total de los trabajadores del centro de San Fernando de Henares se encuentra en el rango alto del sector logístico, las nuevas incorporaciones perciben un salario bruto anual de 19.840 €, un 2,5% más que el de las condiciones anteriores", según fuentes de Amazon.