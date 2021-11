Banco Santander impulsa la inclusión financiera de 6,2 millones de personas

La dificultad para acceder a los servicios bancarios básicos es una de las causas que agravan la situación de pobreza que sufre una parte muy importante de la población en el mundo. En la actualidad, en torno a 1.700 millones de personas aún no están bancarizadas, según datos del Banco Mundial. Una situación de desventaja que está estrechamente relacionada con la exclusión social.

La inclusión financiera se ha convertido en un instrumento esencial para combatir la desigualdad e impulsar el progreso de las comunidades. Y la irrupción de las nuevas tecnologías juega un papel clave para romper barreras que tradicionalmente han bloqueado el acceso a los servicios financieros. “La digitalización representa una oportunidad para crecer, reforzar el sistema financiero, llegar a más personas, aumentar la inclusión…”, aseguró Ana Botín, presidenta de Banco Santander, durante su intervención en el último Foro Económico Mundial.

El grupo cántabro es un ejemplo en el sector de cómo la innovación y las nuevas herramientas y aplicaciones digitales pueden ponerse al servicio de la inclusión financiera con el objetivo de que nadie quede al margen. Esta labor forma parte de la identidad del banco y es uno de los retos incluidos en su agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible: se ha comprometido a empoderar a 10 millones de personas entre 2019 y 2025. Y va camino de conseguirlo. Ya ha ayudado a 6,2 millones de personas, un 60% del objetivo marcado.

Bajo el paraguas del programa Finanzas para todos, la estrategia de la entidad se centra en tres líneas de actuación: acceso a los servicios financieros básicos de las personas no bancarizadas o en riesgo de exclusión; educación financiera para hacer más comprensibles los conceptos económicos y ayudar a tomar las mejores decisiones; y financiación y productos especialmente diseñados para personas de renta baja o con dificultades económicas.

Un impulso para emprender pequeños negocios

Las iniciativas de microfinanzas en Latinoamérica son parte del éxito de la estrategia del Santander para facilitar el acceso a los servicios financieros de los colectivos más vulnerables. Precisamente en Perú acaba de lanzar el programa Surgir para facilitar financiación a los emprendedores del país, donde las micro, pequeñas y medianas empresas dan empleo a más del 80% de la fuerza laboral. A través de esta iniciativa, el banco ofrece soluciones financieras innovadoras, equipos comerciales cercanos y herramientas tecnológicas. Las dos primeras oficinas de Surgir en el país se encuentran en los distritos de San Juan de Lurigancho y Los Olivos, zonas estratégicas de Lima donde las pymes han desarrollado una gran cultura de emprendimiento.

“Esta es una excelente oportunidad de marcar la diferencia. El Perú es un referente en microfinanzas y Surgir trae una propuesta innovadora para los emprendedores, poniendo en valor su tiempo y contribuyendo al desarrollo de las familias, sus negocios y sus comunidades. Esta iniciativa desarrollada con el equipo de Brasil acelerará el progreso y la recuperación económica, fomentando la microempresa y en especial a las emprendedoras, cumpliendo así nuestro propósito de inclusión y educación financiera”, explica Juan Pedro Oechsle, director general de Negocios Retail en Banco Santander Perú.

El modelo de programas de microcréditos del Santander ya está consolidando en países como Brasil, México, Uruguay y Colombia. Es el caso de Prospera, en Brasil, una iniciativa que ya cuenta con más 667.000 clientes activos, de los que gran parte son mujeres cabezas de hogar. O Tuiio, en México, que tiene más de 197.000 clientes, un 92% de ellos mujeres, y ha otorgado más de 453.000 créditos por un importe de 130 millones de euros.

María Alejandra Chavarría es una muestra de como un pequeño empujón puede cambiar la vida de las personas. Esta microempresaria mexicana decidió emprender en medio de la pandemia de la mano de Tuiio. Cuando su esposo fue despedido de su empleo, la familia perdió su principal fuente de ingresos. Fue entonces cuando María Alejandra deició crear su propio negocio de comida tradicional (quesadillas, gorditas, tostadas, pambazos y sopes). Una de sus principales motivaciones era que una de sus hijas lograra terminar la universidad. “Tuiio me ha cambiado la vida. Gracias al programa logré hacer mi negocio y tomar otras decisiones que antes no me sentía capaz de hacer. Además, Tuiio me dio un curso de cómo aprender a gestionar mis gastos para no excederme. Aprender a manejar mi dinero para no generar gastos innecesarios y tener más control de mis cuestiones económicas”, comenta.

Además, el Santander ha firmado en México un acuerdo con la compañía Soriana, y ahora ofrece cerca de 30.000 puntos de acceso a servicios bancarios a sus clientes donde pueden llevar a cabo operaciones sencillas. También Santander US se ha incorporado a la iniciativa Financial Literacy for All, un colectivo de empresas estadounidenses que pretenden promover la inclusión financiera.

Educación digital para mujeres

Superdigital, la plataforma virtual de servicios del Santander, es otra de las iniciativas más destacadas. Recientemente se ha unido a la Alianza Regional por la Digitalización de las Mujeres en América Latina y el Caribe, buscando proveer de una plataforma de educación virtual que impulse las habilidades digitales de las mujeres. Superdigital está orientada para que personas semi o no bancarizadas puedan abrir una cuenta y manejar su dinero de una forma rápida y simple desde un teléfono móvil.

Todo este trabajo decidido ha sido reconocido por Euromoney, que ha nombrado al Santander como el Mejor Banco del mundo en Inclusión Financiera y Mejor Banco en Finanzas Sostenibles en América Latina. Además, ha recibido el premio de La entidad más innovadora en banca digital, por sus iniciativas de inclusión financiera, por la revista The Banker.