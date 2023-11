El clima varía, las carreteras cambian y los coches necesitan adaptarse

Posiblemente, los neumáticos que utiliza nuestro coche no sean los que mejor se adaptan a nuestras necesidades. Por lo general, una gran mayoría de conductores en España circula pensando que sus vehículos están equipados con neumáticos que pueden afrontar casi cualquier tipo de climatología, pero muchas veces no es así. Los conocidos como neumáticos de verano suelen ser los más populares, incluso muchos coches los equipan de serie, pero a pesar de su polivalencia es conveniente tener en cuenta que no son unos neumáticos para todo.

El clima cambiante que últimamente vive la península ibérica exige neumáticos capaces de adaptarse a cualquier condición climática. Neumáticos capaces de rodar igualmente bien con calor que con frío, en seco o en mojado, e incluso en nieve. Y ahí es donde aparecen los neumáticos All Season, el tipo de neumático que posiblemente sí necesite nuestro coche.

‘All Season’: los neumáticos para todo

Como su propio nombre indica, los neumáticos All Season están pensados, diseñados y confeccionados para ofrecer seguridad y confort en cualquier época del año, independientemente de cómo sea la climatología del lugar en el que vivamos. Combinan las prestaciones de un neumático de invierno con las de un neumático de verano y eso, si solemos conducir en zonas de tiempo cambiante y variable, siempre es algo importante a tener en cuenta. Un neumático All Season no necesita alcanzar una alta temperatura para ofrecer todas sus cualidades, sino que es capaz de trabajar a pleno rendimiento desde baja temperatura, por lo que le permite adaptarse a los imprevistos climatológicos.

Gracias al diseño de su dibujo y a las particularidades de su compuesto, un neumático All Season ofrece altas dosis de tracción y adherencia, pues igual que es capaz de agarrarse a una carretera seca y caliente también ha de aferrarse al asfalto en condiciones frías y de lluvia. Tanto es así, que son una alternativa al uso de cadenas cuando la nieve hace acto de presencia.

‘All Season, All ventajas’

Unos neumáticos de verano son una excelente opción ante climas cálidos y secos, pero cuando las condiciones se vuelven cambiantes entonces es mejor contar con un as en la manga. Ante esas situaciones ese extra de seguridad lo encontramos en los neumáticos All Season, pues con su mejor adaptabilidad permiten seguir conduciendo con toda la confianza en cualquier condición meteorológica.

Unos neumáticos All Season ofrecen la posibilidad de ser utilizados durante todo el año, incluso en inviernos duros, y siempre permiten un mejor control y una respuesta más segura ante inesperados temporales de lluvia en los que, sí o sí, debemos seguir conduciendo. Y mientras que unos neumáticos de verano se podrían ver comprometidos al afrontar las situaciones climatológicas más adversas, unos cuatro estaciones ofrecen la ventaja de continuar garantizando las mismas prestaciones de seguridad en todo momento.

Así se adapta un neumático ‘All Season’ a cualquier clima

Para conocer las características de los neumáticos All Season nada mejor que echar un vistazo a lo que las principales marcas del sector ofrecen en sus gamas de neumáticos. En MICHELIN la familia de neumáticos para todo lleva el nombre de CrossClimate y en sus filas cuenta con un modelo para cada tipo de vehículo: compactos, berlinas, SUV, VAN, autocaravanas y, por supuesto, vehículos eléctricos. De ese modo, tengamos el vehículo que tengamos, la firma francesa se encarga de ofrecer diferentes versiones de un mismo producto, específicamente adaptadas a su cometido.

Los CrossClimate de MICHELIN se caracterizan por mantener intactas sus prestaciones en condiciones de baja temperatura, incluso por debajo de los 10º C, y más de un 70% del territorio español, en invierno, pasa en algún momento del día por debajo de esa temperatura. Son capaces de ofrecer una mayor capacidad de tracción y adherencia en superficies deslizantes. Y, además, son una alternativa legal reconocida por la DGT a la utilización de cadenas pues cuentan con certificación invernal (M+S y 3PMSF), por lo que si te vas a esquiar conducirás con más confort, seguridad y movilidad. Mientras que sus amplios canales permiten evacuar una gran cantidad de agua, los tacos V-Ramp de su dibujo amplían la superficie de contacto con la carretera optimizando la frenada en superficies secas.

Que los CrossClimate cuenten con certificación invernal no significa que sea necesario sustituirlos al final de la temporada de invierno pues, como buenos neumáticos All Season, pueden seguir siendo usados durante el resto del año, independientemente de cómo sea la primera, el verano o el otoño. Y de hecho, su tecnología MaxTouch Construction maximiza la huella del neumático con la carretera, distribuyendo uniformemente las fuerzas de aceleración, frenada y giro, garantizando así una excelente duración y una seguridad garantiza durante toda su vida útil.

Como prueba de su versatilidad, el test oficial realizado por el medio especializado AutoBild ha otorgado al MICHELIN CrossClimate 2 destinado a berlinas el premio al mejor neumático de invierno 2023, a la vez que junto al MICHELIN CrossClimate 2 SUV han ganado todas las pruebas de AutoBild este año, así como el premio al neumático verde. De manera que, por nuestra propia seguridad conviene plantearse ¿calza mi coche los neumáticos que más me convienen?