La fiesta del cine independiente se celebra en Albacete

Hay una semana al año en la que Albacete se pone especialmente cinéfila. Proyecciones de películas independientes, estrenos, talleres, formaciones, encuentros, actividades para toda la familia, etcétera. Toman la ciudad manchega. Esta genialidad no sale de la nada, sino que es fruto de la celebración de Abycine Lanza, punto de encuentro de quienes hacen posible el audiovisual independiente español, y de Abycine, el festival de cine de esta localidad. Ambos se desarrollan estos días.

Hasta el 18 de octubre, Abycine Lanza abre sus puertas en Albacete creando el marco ideal para que los diferentes agentes de la profesión —distribuidores, televisiones, festivales, etcétera— se reúnan y para ayudar a los directores independientes españoles a financiar sus próximos proyectos.

Para ello, ponen en marcha dos convocatorias nacionales. Por un lado, Impulso CMM Desarrollo está pensada para proyectos que se encuentran en una primera fase de desarrollo, en ese momento en el que, además de aspirar a las ayudas e incentivos que Abycine Lanza reparte por un importe total de 65.000 euros, también se busca la creación de sinergias. “Que encuentren alianzas con productores de todo el país, con distribuidores que quieran entrar ya en ese proyecto o con agentes de ventas nacionales o internacionales y que se den a conocer en el sector”, explica José Manuel Zamora, director del Festival, sobre lo que se persigue con esta convocatoria.

Por otro lado, con Impulso Work in Progress (WIP), se pone el foco, en cambio, en aquellas películas que están prácticamente finalizadas. Además de los premios económicos, “lo que se busca es que aquellos proyectos que no tengan todavía distribuidora o agente de ventas lo encuentren en Abycine Lanza, donde además es muy importante la presencia de programadores de festivales”, resume Zamora.

Y sí, tras nueve años de trabajo y 26 de festival son muchos los ojos, tanto nacionales como internacionales, puestos en Abycine Lanza. “Nos hemos convertido en un prescriptor muy respetado y cada proyecto que pasa por Abycine Lanza llega muy armado para conseguir socios e, incluso, futuras ayudas públicas”.

Prueba de ello es el hecho de que los dos últimos ganadores de Abycine Lanza WIP, The Human Hibernation Project, de Anna Cornudella, y Samsara, de Lois Patiño, participaran en la Berlinale meses después de pasar por el encuentro de Albacete. O que por aquí hayan caminado títulos ya imprescindibles del cine español como 20.000 especies de abejas —Estibaliz Urresola—, Carmen y Lola —Arantxa Etxebarria— o Las niñas —Pilar Palomero—, por dar solo tres ejemplos.

El prestigio está garantizado para un proyecto que comenzó su andadura en un momento en el que no había tantos laboratorios de desarrollo, incubadoras de talento o mercados de financiación como en la actualidad y que, año a año, se ha ido consolidando hasta convertirse en un encuentro de referencia del audiovisual independiente nacional. Todo ello con la dificultad añadida de desarrollar una propuesta de dimensión nacional desde un territorio periférico.

“Estar en una comunidad autónoma que no tiene una gran tradición audiovisual ni excesivamente claras sus políticas audiovisuales es un hándicap, pero lo bueno de que Abycine Lanza se haga en una ciudad como Albacete es que es muy acogedora y consigue que se cree en esos tres días un punto de encuentro ideal y un sentimiento de comunidad que tal vez en otras ciudades mayores sería más dificultoso”, resume Zamora.

Cine independiente y para toda la familia

Abycine, el Festival de cine de Albacete que desde hace 26 años se celebra en la ciudad, arrancará el día 17 de octubre y se desarrollará hasta el 25 de este mismo mes. El pistoletazo de salida será la ceremonia inaugural que, presentada por Virginia Riezu, servirá para entregar a la actriz Eva Llorach el Premio Trayectoria Joven; y a Félix Tusell y Arturo Valls, el Premio Especial por su labor como productores de nuevos talentos y formatos de humor. Además, también se premiará al Festival de Málaga por su trabajo de apoyo al cine español.

Durante su semana de duración será posible disfrutar de la programación de su sección Abycine Indie, “la sección oficial más autoral, más arriesgada, en la que buscamos esas nuevas miradas dentro del cine español”, describe Zamora.

De esta manera, los asistentes se encontrarán con estrenos como El Instinto, la película debut de Juan Albarracín; From my cold dead hands, un documental de Javier Horcajada; el thriller Tóxico, de Lorenzo Lerín; Bodegón con fantasmas, de Enrique Buleo; o The Human Hibernation, que “se presenta en el festival porque nos gusta tener las películas que pasan por Abycine Lanza”.

Además, con los años, ha ganado peso la sección Mi primer Abycine. “Es todo el esfuerzo de alfabetización audiovisual que hace el festival con jóvenes y niños de la provincia que acuden a diferentes programas educativos para conocer valores cinematográficos y humanos”.

En el marco de la misma, se podrán ver principalmente cortometrajes internacionales, aunque también se programará algún largo. Es el caso de Los Williams, de Raúl de la Fuente; de La princesa Mononoke, de Hayao Miyazaki; o de Sauvages, de Claude Barras.

Para completar una programación así de redonda, tampoco faltarán sus ya tradicionales secciones Abycine Presenta, Abycine Cortos (el festival es uno de los pre-seleccionadores para los Goya en las categorías de animación, documental y ficción) o Hecho en Castilla-La Mancha.