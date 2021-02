Así funciona el supermercado ‘online’ ecológico y libre de plásticos más económico

Si tienes la convicción de que es necesario eliminar los plásticos de los alimentos y proteger el planeta y sus océanos, así como reducir el desmesurado consumo actual con el excesivo envasado; y además deseas hacer un cambio en la calidad de tu alimentación y la de tu familia, estás de enhorabuena.

Si te gustaría ir a la tienda de barrio a comprar con tus propios envases pero no tienes tiempo o no te pilla ninguna a mano, y ya te has cansado de ir a cargar de envases el coche al supermercado o a las grandes superficies, que sabes que contribuyen a incrementar la huella de carbono con sus hilos musicales, sus estímulos para comprar por impulso, su exagerada iluminación o la elevada refrigeración en el autoservicio, te vas a llevar una alegría.

A saber: hay más gente que piensa como tú y que, además, emprende un negocio para aportar su granito de arena. Es el caso de los fundadores de Spin Food, un nuevo supermercado online, nacido en septiembre de 2020, con la misión de que todo el mundo pueda permitirse comprar zero waste (desperdicio cero), ecológico, lo más económico posible y con la máxima comodidad.

Básicamente, porque te envían desde un único lugar con capacidad para servir en toda España a través de las mensajerías normales y sin derroche de energía todo el pedido. Te llegará en un bolsa Spin Food, pensada para el retorno y elaborada con materiales reciclados, cuyo uso está estimado en más de 100 veces o en una caja de cartón reciclado si no quieres hacer retorno de envases.

¿Qué ofrecen, en concreto?

Se trata de una tienda de alimentación online que ofrece productos ecológicos certificados y de comercio justo, de la mejor calidad posible, sin ningún tipo de envase plástico, basándose en materiales reciclables o retornables (incluso cartones, protecciones, etiquetas o precintos de calidad). Con lo cual, garantizan que los alimentos estén libres de esos microplásticos que acaban en nuestro organismo.

La mejor forma de eliminar envases innecesarios empieza por la reducción, se logra con la reutilización y culmina con un correcto reciclaje. Los envases de proveedores externos, como los de conservas y bebidas, se los retornan a ellos para que los reutilicen.

Y los propios, cuando se los devuelven los clientes, los higienizan y limpian con un exclusivo sistema que garantiza la seguridad alimentaria antes de volver a rellenarlos con sus alimentos de despensa a granel. Los cuales están almacenados y analizados para garantizar que no se produce la contaminación cruzada, por responsabilidad, sobre todo, a aquellas personas con intolerancias y alergias alimentarias.

Eso por lo que respecta a los envases de vidrio 100% reciclados y reciclables, que, por distintos precios, desde 0,02 euros a 3,5 euros, brindan la posibilidad de una compra de alimentación 100% zero waste y se pueden retornar, con la consiguiente devolución de lo que pagaste en el pedido por ellos, o quedártelos si prefieres aprovecharlos y luego reciclarlos en el contenedor pertinente.

Los envases reciclables

Ahora bien, todos los alimentos a granel se pueden encontrar también en envases reciclables, al mismo precio por kilo que en el envase retornable, principalmente en papel. Algunas referencias mínimas se envasan en el bioplástico PLA para asegurar la preservación de la calidad de los alimentos grasos y oleícolas, aunque, como es tanto biodegradable como compostable, debe depositarse en el contenedor marrón (materia orgánica).

Spin Food te ofrece la opción de que combines envases según tus necesidades, por ejemplo, que rellenes los tarros con los alimentos que lleguen en papel; lo importante es que, en última instancia, cuando ya no puedan ser reutilizados, su final de la vida útil será un “hasta luego” porque se reciclarán y empezarán un nuevo ciclo.

¿Cómo funciona? Sencillo, compras en su web y te indican en todo momento (ya sea en el carrito o en tu factura) el desglose correspondiente al producto que elijas, el importe en consigna por envases, los gastos de transporte, en caso de tenerlos, y el plástico que le ahorras al planeta con esta compra. Preparan tu pedido en 24h y lo sirven en otras 24h en tu hogar (fines de semana excluidos) a toda la península y Baleares.

El transporte, también lo más sostenible posible

Spin Food opta por generar el mínimo impacto de la huella de transporte aprovechando que las principales empresas transportistas nacionales ya hacen rutas establecidas a diario y con mayores volúmenes de entrega, así que consiguen que la emisión de CO2 por sus repartos sea mucho más baja que la de cualquier persona cuando utiliza su vehículo particular. El consumidor, por su parte, tiene la decisión en su mano de suprimir el kilometraje de la última milla con la recogida en el punto de entrega.

Si vas a apostar por el sistema de retorno Spin Food, el precio del transporte es compartido entre el supermercado y el cliente. Esto es, cada ‘Spiner’ invierte seis euros para retornar envases de distintos pedidos cada dos meses. Por lo que hacer una compra 100% zero waste implica una inversión de máximo 30 euros anuales. Si bien, en cuanto Spin Food recibe los envases retornados, reembolsan el importe íntegro, amortizando sobradamente estos 30 euros anuales con el retorno del dinero y el ahorro que supone gastar de un 10% a un 15% menos que en otros supermercados ecológicos.