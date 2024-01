Jóvenes y mayores, unidos para cuidar la salud mental

Que la población está envejeciendo no es ningún secreto, es más bien un hecho que no paran de señalar las estadísticas. La evolución de la proporción de personas mayores en la población en la Unión Europea ha pasado del 16% en 2001 al 21% en 2020, en concreto, la proporción de mayores de 80 años casi se duplicó entre 2001 y 2020 pasando del 3,4% en 2001 al 6% en 2020, según datos recogidos por en Instituto Nacional de Estadística (INE).

En este contexto, la institucionalización de personas mayores en residencias y centros de atención geriátrica es una realidad que se encuentra cada vez más habitualmente en nuestra sociedad cuando las familias se enfrentan a las dificultades de cuidar a sus seres queridos en el hogar. Esta situación no solo puede ser complicada para las personas mayores, que se enfrentan a la pérdida de su autonomía, la adaptación a un nuevo entorno y la separación de sus seres queridos, sino también es complicada para sus familiares. Por ello, cada vez se da una mayor relevancia a cuidar la salud mental de las personas que se encuentran en estas situaciones. Ese es precisamente el objetivo del Plan de Salud Emocional de Seniors Residencias, creado junto a Ita salud mental. Este programa está formado por un grupo de trabajo de 18 psicólogos, que busca atender los factores que puedan influir positivamente en el bienestar emocional tanto de las personas mayores como de sus familias.

Actividades intergeneracionales

Este proyecto de salud emocional, dirigido por la coordinación entre especialistas de salud mental y la dirección clínica del grupo Clariane España, cuenta con diversas líneas de acción como las actividades intergeneracionales donde pacientes de Ita y personas usuarias de Seniors Residencias realizan tareas y juegos que ayudan a favorecer un desarrollo integral de las personas, fomentando el intercambio y la solidaridad entre ellas.

Dolores Vera es una residente de Seniors Torre del Mar (Málaga) que participa en este Plan de Salud Emocional. “Nos mandan cartas y nosotros les contestamos, hacemos olimpiadas y lo pasamos muy bien”, explica para señalar acto seguido que “las niñas son muy cariñosas” y destacar la alegría que transmiten con su visita, mientras comparten estas actividades. Uno de los grandes beneficios de las actividades intergeneracionales para las personas mayores es que sus relaciones se renuevan y se contagian de cierta fuerza y vigor de los más jóvenes. Así lo señala Dolores, para quien los beneficios son evidentes: “Dan energía y vitalidad, se espabila una un poquito más”.

Para P.T, paciente de Ita Torre del Mar (Málaga), ha sido una experiencia única y también sorprendente. “Cuando me lo dijeron, no me apetecía mucho por mi estado anímico. Me parecía un rollo tener que fingir, poner buena cara, pero una vez estuve allí y vi sus caras de felicidad, de ellos y de mis compañeros, te contagias y, el que era un mal día, para mí acabó siendo una mañana que sinceramente no voy a olvidar este año, que ha sido duro. Es de las mejores mañanas que me llevo”, relata. Una de las cosas que más le gustó de esta experiencia no solo es el llevar esa alegría a los mayores, sino también el aprender a relativizar: “Ver que con tan poco son felices y después ver que nosotros con una cosa nos complicamos la vida. Con eso mis compañeras y yo hemos visto que con poco se puede ser feliz y que hay que valorar esos pequeños ratos”. Y tras la experiencia, toca saber si la recomendaría para otros y qué les diría. La respuesta es tajante: “Que no se pierda la oportunidad de pasar un día con los mayores que tienen tanto, tanto que enseñarnos, que nos dan lecciones de vida y nos enseñan el verdadero valor de lo que vale una hora jugando”.

La importancia de la salud mental

Además de estas actividades intergeneracionales, el proyecto cuenta también con otras líneas de actuación como supervisiones y derivaciones psiquiátricas o psicoterapia —donde un psiquiatra pasa consulta con el objetivo de poder ofrecer servicios personalizados y hacer seguimiento a las personas mayores de Seniors— y grupos de apoyo a familiares. Se busca mejorar los tiempos y la relación terapeuta-paciente pero también incluir a las familias en ese proceso de bienestar emocional y cognitivo.

Otra de las patas de este plan es la formación en salud emocional y psicoafectivo del equipo de profesionales de las residencias para dar recursos a los profesionales y mejorar la asistencia. Además, permite la coordinación interdisciplinar, supervisando el uso de las estrategias y herramientas y reportando los resultados de los proyectos de salud mental dentro del centro.

La salud mental es esencial en la vida de las personas, y más cuando nos hacemos mayores con problemáticas de dependencia o soledad añadidos. Atenderla de manera adecuada forma parte del modelo de atención integral por el que deberíamos apostar en la sociedad.