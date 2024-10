Las listas de espera siguen creciendo en el Sistema Nacional de Salud

En relación con últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad —Sistema de Información sobre listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, SISLE—que muestran un incremento en las listas de espera -quirúrgicas y consultas de especialistas en el último año-, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad —Fundación IDIS— considera que medir las listas de espera con intervalos de seis meses impide reaccionar de manera ágil ante un problema tan relevante como los retrasos en la atención de los pacientes y, además, desea incidir, una vez más, en la necesidad de tomar medidas urgentes por parte del gobierno central para poner fin a estas cifras en nuestro país, aumentando la productividad del propio Sistema Nacional de Salud (SNS) y contando con todos los recursos disponibles, a través de conciertos con el sector asistencial privado, cuando sea necesario. Asimismo, hace las siguientes puntualizaciones:

Las listas de espera son uno de los principales problemas que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud. Las últimas cifras del Ministerio de Sanidad (junio de 2024) mostraban que los pacientes en lista de espera quirúrgica han aumentado en el último año en un 3,4% —848.340 pacientes en junio de 2024 vs 819.964 en junio 2023—. De ellas, un 20,4% espera más de seis meses. Además, se observa que el tiempo medio de espera quirúrgica es de 121 días —112 en junio 2023—, lo que indica que hay un aumento de 9 días con respecto a hace un año; existen también algunas Comunidades Autónomas en las que la lista de espera en junio 2024 es de hasta 169 días, cifras que, sin duda, distan mucho de lo razonable.

En el caso de las consultas con especialistas, las esperas son de 94 días a nivel nacional —87 en junio 2023—, lo que demuestra que siguen en alza con respecto al año pasado. Asimismo, es destacable que algunas regiones cuentan en junio 2024 con hasta 135 días de demora. De los 83,79 pacientes por cada 1.000 habitantes que aparecen en el informe en lista de espera para consulta, el 54,6% tuvo que esperar más de 60 días para una consulta con su especialista. Estos datos demuestran de nuevo la necesidad de acometer reformas que doten de sostenibilidad al sistema sanitario y garanticen su accesibilidad, eficiencia y equidad.

El aumento en las listas de espera quirúrgica en el sistema público en el último año —819.000 vs 848.000 pacientes— demuestra que el sistema no mejora sus resultados y aumentan también las listas de espera en consulta con especialista en más de 300.000 pacientes, pasando de 3,67 millones en junio de 2023 a 3,96 millones en junio de 2024. Los datos muestran que el Sistema Nacional de Salud no es capaz de absorber demandas actuales de los pacientes. De hecho, de seguir así, el modelo actual podría colapsar, por lo que es necesario llevar a cabo acciones que mejoren la productividad en el SNS y promuevan una mayor colaboración entre sector público y privado mediante conciertos, cuando la situación así lo requiera.

La disposición de la sanidad privada para colaborar con el Sistema Nacional de Salud es absoluta y así lo ha manifestado en diferentes ocasiones. Ahora, más que nunca, el sector asistencial privado ha de considerarse un socio estratégico para atender a los pacientes con las mejores condiciones de acceso y equidad. En este sentido, el sector cuenta con el 57% de los hospitales y el 32% de las camas ubicadas en nuestro país. Además, lleva a cabo el 32,6% de las intervenciones quirúrgicas, registra el 22,6% de las altas y atiende el 25,2% de las urgencias.

En conclusión, la Fundación IDIS considera clave que exista una voluntad política y de consenso para llevar a cabo las reformas que necesita nuestro sistema sanitario para adecuarlo a las demandas actuales de los pacientes. También destaca la necesidad de contar con un sistema sanitario integral que considere todos los recursos disponibles para lograr la Sanidad que todos deseamos, algo que se viene defendiendo desde el origen de la Fundación IDIS.

Sobre IDIS

La Fundación IDIS es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo poner en valor la aportación de la sanidad privada a la sanidad de nuestro país y promover la mejora de la salud de todos los españoles. Para ello, fomenta y desarrolla todas las iniciativas que desde la sanidad privada estén encaminadas a la consecución de un óptimo nivel asistencial y sanitario de todos los sectores de la población.

En la actualidad su Patronato está integrado por 34 grupos implicados en la sanidad privada de nuestro país: AEGON, Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), Analiza, Asisa, Axa, Ballesol, Caser, Cigna, Clariane, Clínica Universidad de Navarra, Divina Seguros, DKV, DomusVi, Farmaindustria, FENIN, GenesisCare, Grupo Hospitalario Recoletas, Grupo Valdeluz, Hospitales Católicos de Madrid, HM Hospitales, Hospital Perpetuo Socorro, Hospiten, IMED Hospitales, IMQ, MAPFRE, Occident, Orden Hospitalaria San Juan de Dios, Quirónsalud, Ribera Salud, Sanitas, SegurCaixa Adeslas, Teladoc Health, Unilabs y Vithas.