Mascarillas reutilizables por suscripción: el futuro sostenible contra la COVID

Las mascarillas se han convertido en una prenda más. Nos hemos acostumbrado a no salir de casa sin ellas y, además, empezamos a combinarlas con nuestro estilo personal: con dibujos, estampados o de colores. Pero, desgraciadamente, también nos hemos acostumbrado a ver mascarillas donde no deberían estar, en el suelo, tiradas por el campo e incluso en el mar. Con la vuelta de los mayores al trabajo, y los más pequeños al cole, es importante concienciar de la necesidad de no convertir esta crisis sanitaria y económica, en un agravante para la crisis ecológica que ya vivimos.

¿Cuál es la solución a este problema? En Reprotect dieron con ella: cambiar las mascarillas desechables por otras reutilizables y, además, encargarse de devolverlas periódicamente para que los profesores y trabajadores no tuvieran que lavarlas. Problema resuelto, las mascarillas no acaban en la basura, y los profesionales se libran de la tarea de ocuparse de que estén siempre en las mejores condiciones para ser efectivas.

Por un importe muy similar al de las mascarillas desechables, un colegio, por ejemplo, puede proveer a sus profesores y alumnos de este servicio. Los más pequeños verán en este pequeño gesto la importancia de no utilizar productos desechables y apostar por la sostenibilidad. Además, la empresa española tiene gran cantidad de mascarillas infantiles para que también ellos puedan protegerse a sí mismos, a los demás y no renunciar a la estética y a sus gustos

Este servicio se llama Mask365, y por un precio de 12 euros por persona al mes, (40 céntimos al día), asegura que cada usuario tenga 5 mascarillas higiénicas R40 de algodón orgánico cada semana. Además, Reprotect es quien se encarga de lavarlas y mantener un seguimiento del estado de las mascarillas para mantener sus propiedades protectoras en condiciones óptimas.

“Acudir al puesto de trabajo se ha convertido en una de las actividades de mayor riesgo a la hora de contraer el virus. Con Mask365 ofrecemos un servicio altamente profesionalizado, sostenible y cómodo para nuestros clientes que les permite proteger a sus empleados a un precio económico”, explica Ricard Llop, director de operaciones de Reprotect.

Reprotect es la compañía comercializadora de las mascarillas R40, un producto que se ha convertido en un referente en el segmento de las máscaras higiénicas protectoras reutilizables. Gracias a ellas, se han ahorrado más de 16 millones de mascarillas desechables. Desde abril, la empresa ha vendido más de 750.000 unidades.

Las R40 son unas mascarillas antibacterianas, clasificada como mascarillas higiénicas reutilizable de acuerdo a la normativa UNE0065:2020. Su eficacia de filtración bacteriana es del 90% y tienen una gran resistencia a las salpicaduras, una de las principales vías de contagio de la COVID.

Mascarillas reutilizables y sostenibles

Cada mascarilla desechable tarda más de 300 años en desaparecer si se tira al suelo y no se recicla debidamente. Además, las R40 de Reprotect se fabrican íntegramente en España. Un extra que ayuda a mitigar un poco la terrible situación económica que atraviesa nuestro país y a reducir la huella de carbono que se genera durante la producción y distribución de las mascarillas.

Según Greenpeace, se utilizan al mes 129.000 mascarillas desechables en todo el mundo. La ONG internacional pide que se usen mascarillas reutilizables. Pero no es la única, el ministerio para la Transición Ecológica recomienda también el uso de esta alternativa.

¿Qué mejor manera de promover el uso de las mismas que dando ejemplo a los más pequeños? Los colegios ya obligan a llevar mascarilla tanto a alumnos como a profesores y los demás ya nos vamos acostumbrando a llevar esta prenda en nuestros lugares de trabajo. Las mascarillas para el trabajo por suscripción son una alternativa más que necesaria en esta nueva normalidad en la que todos hemos tenido que cambiar nuestros hábitos.