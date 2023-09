Més de 14.000 places per estudiar FP encara estan disponibles

El passat 12 de setembre va començar el curs a l’FP, però encara hi ha més de 14.000 places disponibles per a tothom que vulgui estudiar aquests ensenyaments. El curs 2023-2024 ha arrencat a l’FP amb la totalitat dels alumnes de continuïtat de grau mitjà —els que provenen de quart d’ESO, GESO i primer de batxillerat— amb plaça assignada.

L’alumnat pot inscriure’s en alguna de les places que han quedat disponibles directament al centre educatiu

Un cop finalitzat el procediment ordinari de preinscripció, a grau mitjà han quedat 7.375 vacants de primer curs i, a grau superior, 7.228, que esten disponibles per a tot l’alumnat que encara hi vulgui optar. La formació professional és un procés viu i, tot i que s’hagi acabat el procés ordinari, l’alumnat pot inscriure’s en alguna de les places que han quedat disponibles directament al centre educatiu. El mapa de vacants per centres educatius es pot consultar al web.

Novetats principals del nou curs

El curs 2023-2024 presenta moltes novetats. A FP s’ha implantat el cicle de grau superior de Formació per a la Mobilitat Segura i Sostenible de la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat a l’Institut Mare de Déu de la Mercè de Barcelona.

També hi ha nous cursos d’especialització —el que es coneix com a màsters de l’FP—): Auditoria Energètica, Robòtica Col·laborativa, Manteniment i Seguretat en Sistemes de Vehicles Híbrids i Elèctrics, i Aeronaus Pilotades de Forma Remota (DRONS). El Departament d’Educació incrementa cada any l’oferta d’aquests cursos, que són per aprofundir coneixements després d’haver cursat un cicle formatiu, atès que és una formació molt tecnificada i de prestigi. A més —Programes de formació i inserció—: Auxiliar de Suport a les Persones en Activitats Socioesportives i Auxiliar d'Operacions Sostenibles a la Indústria i al Medi Agrari.

A Barcelona ciutat, s’han estrenat tres nous centres d’àmbits professionals: l’Institut de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, que integra tots els ensenyaments professionals de l’àmbit digital; l’Institut de la Sostenibilitat i el Medi Ambient, amb una oferta d’estudis agraris, de jardineria i mediambientals, i l’Institut de Tècniques Audiovisuals i de l’Espectacle. Aquest darrer, centrat en el sector de les arts escèniques, compta amb tres cicles formatius artístics superiors de les arts escèniques, que són títols propis de la Generalitat de Catalunya que s’imparteixen per primera vegada: Luminotècnia, Sonorització per a Arts Escèniques i Maquinària Escènica.

Pel que fa al batxillerat, aquest curs la modalitat general es pot cursar en 13 centres públics. Es tracta d’una nova modalitat que s'adreça a les persones interessades a desenvolupar diferents capacitats cientificoculturals, per perfilar el seu itinerari formatiu personal i professional. Es caracteritza per ser un batxillerat més obert pel que fa a la tria de matèries, ja que en permet escollir de diferents modalitats, cosa que no es pot fer en les altres modalitats.

També hi haurà un nou centre que ofereix el programa de currículum mixt de batxillerat i baccalauréat —batxibac—, del total de 70 centres que el fan, que és l'Institut Vicens Vives de Girona. S’incrementa el nombre de centres que ofereixen la doble titulació de batxillerat i d’ensenyaments esportius, que enguany també es pot cursar a l’Institut Premià de Mar i a l’Institut Agustí Serra conjuntament amb el Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat.