Una nueva imagen para afrontar los retos y oportunidades de los sectores de tecnología y defensa

Desde este mismo año, las cuatro líneas de actividad de Indra operarán al amparo de la nueva denominación de la compañía: Indra Group. De esta forma, las divisiones y filiales de la firma —Defensa, Tráfico Aéreo, Espacio y Tecnologías de la Información— contarán con un nuevo paraguas que configura “un nuevo modelo de marcas”, tal y como detalló Marc Murtra, presidente de la organización, durante la presentación de la nueva estrategia ante la Junta General de Accionistas.

Uno de los objetivos de la nueva narrativa de la multinacional es reforzar sus dos grandes marcas comerciales. Por un lado, Indra se centrará en los sectores militar, aéreo y espacial, mientras que Minsait estará especializada en servicios de consultoría IT y transformación digital. “Con este modelo queremos aportar claridad y coherencia, fortaleciendo un ecosistema de marcas conectadas entre sí y potenciando nuestros negocios fundamentales”, aseguró Murtra.

Partiendo del concepto estratégico Tech for the Future, Indra Group fija la mirada en el ámbito tecnológico. Por un lado, Indra “pone el foco en el eje de la confianza, a través de su propia declinación estratégica: Tech for Trust”, mientras que “por otra parte, Minsait sigue reforzando su capacidad de marcar la diferencia y generar impacto positivo a través del concepto Tech for Impact”, aseguran fuentes de la compañía.

Para unificar el modelo de marcas, el nuevo logotipo de la integrante del Ibex unifica la conexión entra la tecnología y la defensa, como símbolos de la apertura y la protección: “Es un nexo que une a todos los profesionales del grupo bajo un paraguas gráfico y una visión común”, confirman desde la firma. En este sentido, José Vicente de los Mozos, consejero delegado del grupo, asegura que “la nueva identidad de marca, alineada con la estrategia, reafirma nuestro compromiso a largo plazo con el crecimiento, la innovación y la excelencia”.

La representación gráfica de la transición en la que está embarcada Indra se basa en un sistema gráfico de precisión que “a través de retículas visibles, nodos y líneas característicos de visores infográficos y lenguajes de visualización de datos, transmite orden y tecnología”. Según destacan sus responsables “este sistema, junto a una tipografía corporativa personalizada, y a las mayúsculas de los logotipos, transmite solidez, vanguardia y atemporalidad”.

Respecto a los colores del nuevo paradigma, Indra Group, al igual que Indra, apuesta por el color azul para liderar su identidad: “Es una gama confiable, profunda y vitalista, mientras que en Minsait el color púrpura nos lleva a un universo propio que le ayuda a crecer en su liderazgo en el sector de las tecnologías digitales avanzadas”, precisan. ¿Qué se busca? “Generar diferenciación sostenible en el mercado e impulsar el sentido de pertenencia y el orgullo para el talento, así como claridad y relevancia ante las audiencias clave”, indican los portavoces de la empresa.

Tres décadas de transformación

Desde que hace más de tres décadas se integraran en una única marca las sociedades INISEL, CESELSA, ERITEL y DISEL, la evolución de la compañía se ha ido estructurando en las cuatro áreas de negocio que ahora se fortalecen con la nueva denominación. En el pasado ejercicio, Indra tuvo ingresos por valor de más de 4.300 millones de euros, cuenta con más de 57.000 empleados y tiene presencia en 140 países. Como prueba de la consolidación de la firma, está presente en varias de las principales bolsas del mundo, tales como el Ibex 35, el Dow Jones Global Index, el MSCI y el FTSE.

La transformación que llega ahora se enmarca en el plan estratégico Leading the Future, con el que la compañía quiere posicionarse como referente en los sectores de defensa y tecnología. “Queremos estar a la vanguardia de la tecnología para impulsar cada día un futuro más seguro y conectado”, concretan. Entre los valores definidos en el core corporativo, destacan “la innovación, la confianza, la conexión y la anticipación”, sin desdeñar “un firme compromiso con la sostenibilidad y el mejor talento”, señalan.

El primero de los vectores “permite impulsar un futuro más seguro y conectado, a través de soluciones de vanguardia y un equipo de profesionales especializados”. Asimismo, desde Indra Group explican que “la confianza aporta soluciones de calidad con el objetivo de construir relaciones duraderas desde la solidez, el compromiso y la fiabilidad”. En tercer lugar, “la conexión activa el poder de la colaboración, conectando ideas y soluciones, y adaptándose a las necesidades de los clientes”. Finalmente, “la anticipación transforma experiencia y conocimiento en soluciones que permiten adelantarse a las necesidades del futuro para hacerlo más seguro y conectado”, exponen desde la organización.

La reestructuración de la marca y nueva identidad de Indra Group marcan un hito en la evolución de la empresa y sirven para reforzar su posicionamiento estratégico en el mercado global. Con una fuerte apuesta por la tecnología, la innovación y la sostenibilidad, la compañía busca consolidar su liderazgo en algunos de los sectores con mayor potencial del momento. Este cambio, no solo es estético, sino también funcional, ya que sus responsables confirman que busca cohesión interna y percepción externa, alineándose con las necesidades actuales y futuras del mercado.