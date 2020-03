¿Cuidar del medio ambiente sin salir de casa? Cinco 'apps' para proteger el planeta

Cursos online, campus virtuales y tutoriales en directo. Si la tecnología ya formaba parte de nuestras vidas, el obligado confinamiento por el coronavirus nos hace valorar aún más las herramientas y los recursos digitales que tenemos al alcance dentro de nuestros hogares. Aprendemos recetas en línea, vemos conciertos gratis en las redes sociales, visitamos museos desde el sofá o entrenamos en el salón como si fuera el gimnasio.

La cuarentena se ha convertido en un buen momento para que podamos mejorar nuestra formación, actualizar conocimientos y descubrir las aplicaciones más útiles. Aplicaciones que, pese a no poder salir de casa, seguimos necesitando en nuestro día a día y que también son capaces de dar respuesta al creciente interés de la sociedad por el medio ambiente.

Según los datos del último Eurobarómetro presentado por la Comisión Europea, la preocupación por el calentamiento global ha aumentado entre la población española, 8 puntos más que en 2019, mientras que el 90% de los encuestados indicaron que el cambio climático es “un problema muy serio”, situando a nuestro país en el primer lugar de la UE. Pero, ¿se puede seguir demostrando nuestra conciencia ecológica cuando apenas podemos salir de casa? La respuesta es sí, podemos seguir siendo responsables con nuestro entorno gracias a las aplicaciones más sostenibles. Es aquí donde la tecnología, la que se ha convertido en la mejor aliada en estos tiempos de aislamiento, une esfuerzos para evitar la degradación del planeta.

A.I.R-e: Aprende del reciclaje inteligente

Si eres de los que aún tienen dudas para separar los distintos residuos, si aún cometes errores a la hora de saber qué es lo que va en cada contenedor, este parón puede ser un buen momento para aprender a reciclar más y mejor. Basta con preguntar a los que más saben, a quienes hacen posible que los envases de plástico y cartón, latas y briks, tengan una segunda vida. Ecoembes se adapta a los hábitos digitales con el primer asistente virtual de reciclaje. A.I.R-e nace para responder a todas las cuestiones relacionadas con el reciclaje de envases y de otro tipo de residuos como mobiliario, menaje o textil. Este chatbot está disponible de forma gratuita, a través de Google Play y Apple Store, en Facebook Messenger y en la web de Ecoembes. También puede activarse en Amazon Alexa y está presente en Twitter. A.I.R-e funciona a través del reconocimiento de voz y texto, pero incluso es capaz de averiguar el tipo de residuo si enviamos una foto. Solo en 2019, este asistente recibió más de 600.000 consultas.

Wattio: cómo controlar el gasto de luz

Quedarse en casa implica gastar menos dinero fuera, pero estamos consumiendo mucha más electricidad. Más dispositivos conectados, el teletrabajo, más horas de televisión o un mayor uso de electrodomésticos. Según Selectra, expertos en el asesoramiento de tarifas de energía, el estado de alarma va a encarecer en 25,72 euros el recibo de la luz de los consumidores en una vivienda de cuatro personas. Para intentar controlar este mayor consumo eléctrico, podemos convertir nuestro hogar en una smarthome gracias a Wattio. Se trata de una aplicación que, a través de un ecosistema de gadgets, monitoriza desde el móvil el gasto de electricidad que realizamos en toda la casa.

Abouit: para consumir de manera consciente

En un momento en el que planificamos más que nunca lo que incluimos y lo que no en la lista de la compra, es buen momento de aprender cómo afecta cada artículo que adquirimos, tanto a nuestra salud personal como al resto de la sociedad. Para elegir los productos más éticos y sostenibles, nace la app Abouit. Basta con escanear el código de barras a través del móvil para obtener puntuaciones que indican los productos más sanos y seguros (alérgenos, nutrición, riesgos), cuáles son fabricados por las empresas más responsables (derechos humanos y laborales, transparencia corporativa), y cuáles respetan más el medio ambiente (impacto ambiental, certificaciones). De momento cuenta con unos 15.000 productos en su base de datos.

Creative ideas: inspiración para reutilizar

Para combatir el aislamiento, la cultura del hazlo tú mismo o DIY (Do It Yourself) es una buena terapia para dar rienda suelta a la creatividad, al tiempo que reutilizamos y reducimos la cantidad de residuos. Una de las máximas del DIY es el abaratamiento de costes y el reciclaje de objetos para darles una nueva utilidad. Entre las muchas aplicaciones disponibles, donde encontramos tutoriales paso a paso y contenidos que nos sirven de inspiración, destaca Creative Ideas-DIY & Craft, con ideas y soluciones prácticas para decorar la casa por poco dinero o transformar objetos en juguetes.

El chapuzón de Zoe: educación ambiental

Con los colegios cerrados, las casas se han convertido en escuelas improvisadas donde los padres intentan compensar la falta de clases. Para que los niños sigan formándose como ciudadanos respetuosos con el medio ambiente, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea creó la animada aplicación El chapuzón de Zoe. Un cuento interactivo que nos habla del papel del agua en nuestras vidas, de la importancia de usar este recurso con responsabilidad para evitar que sea desperdiciada y de los efectos que tiene al contaminarse sobre el entorno.