Vox debe publicar sus cuentas para ir a las elecciones en igualdad, reclama PSOE

El Partido Socialista ha exigido este lunes a Vox Extremadura que haga públicas sus cuentas para garantizar que todas las formaciones concurren a las próximas citas electorales "en igualdad de oportunidades".



"Para que no haya ninguna sospecha, para que no haya ninguna mala interpretación", Vox debe mostrar a los extremeños "de dónde proviene su financiación", ha reclamado el portavoz regional del PSOE, Juan Antonio González, en rueda de prensa.



"Ya ha habido algún partido que ha ido dopado a las elecciones y no queremos encontrarnos con que este partido de ultraderecha también vaya dopado", ha afirmado tras aludir a las denuncias de "camuflaje" de donaciones realizadas por un ex dirigente del partido en la provincia de Badajoz



González ha argumentado que si el resto de partidos tienen que informar al Tribunal de Cuentas, Vox "tiene que decirle a los extremeños de dónde proviene su financiación para que concurramos todos en igualdad de oportunidades".



Para las elecciones generales del 28 de abril el PSOE "sale a ganar" porque es el partido que representa a la izquierda y la centralidad política, en un país "que necesita estabilidad, convivencia y diálogo".



Van a ofrecer "lo que nos están pidiendo los españoles", presentándose como el partido "de la conciliación entre españoles, del progreso y del futuro" frente a la crispación "que hay en parte de la derecha".