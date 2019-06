El periodismo es un servicio público: las cuentas de eldiario.es en 2018

En eldiario.es somos independientes porque somos rentables, porque no tenemos deudas, porque no hay bancos ni grandes empresas en nuestro consejo de administración, porque los principales accionistas somos periodistas que trabajamos en la redacción y porque contamos con el apoyo de decenas de miles de socios que nos respaldan.

Somos libres porque no tenemos las cadenas económicas que atan a otros medios de comunicación. También somos transparentes. No tenemos nada que esconder y por eso, cada seis meses, publicamos todas nuestras cuentas al detalle. Estas son las de 2018.

1. Un periódico libre y rentable

Gracias al apoyo de nuestros socios y socias, seguimos en el buen camino. eldiario.es continua creciendo y mantiene su solvencia económica, que es la garantía de nuestra independencia editorial. Hemos cerrado un nuevo año sin deudas, en beneficios, contratando a más periodistas y pagándoles mejor.

En 2018, hemos ingresado 6.463.565 euros y hemos gastado 5.922.498 euros. El resultado bruto es de 541.067 euros. Tras las amortizaciones y los costes financieros –las comisiones de los pagos de socios por tarjetas porque no tenemos créditos–, vamos a pagar 106.781 euros en impuesto de Sociedades y cerramos el año con un beneficio neto de 394.458 euros.

2. Los ingresos aumentan un 35%

Respecto al año 2017, los ingresos de eldiario.es en 2018 han crecido en 1.675.863 euros, un 35% más. Por partidas, hemos obtenido 4.124.132 euros de la publicidad, 2.083.955 de nuestros socios, 10.210 euros de la venta en kiosco de nuestra revista y 245.268 de patrocinios y becas de fundaciones y ONG. La mayor parte de estos patrocinios –209.580 euros del total– sale de los proyectos de desarrollo tecnológico financiados por el fondo europeo de innovación para medios de Google. El último de ellos, en el que estamos trabajando ya, servirá para mejorar los comentarios y añadir nuevos formatos de participación de los lectores.

La partida de ingresos que más crece es la de los socios: un 53,2% más.

3. Más de 34.000 socios

Empezamos 2018 con 22.296 socios y socias y lo terminamos con 34.028: casi 12.000 más. Nos hemos convertido en el diario nativo digital con más lectores de pago en España y no lo hemos logrado regalando sartenes, sino con buen periodismo. Este crecimiento en nuevos socios, el más alto de nuestra historia, es consecuencia de la investigación del caso Cifuentes, que destapó una trama corrupta de regalos de títulos de máster a políticos en una Universidad pública, la URJC.

También contamos con 3.271 mecenas que pagan más de 60 euros al año. Si tú también eres socio y quieres aumentar tu cuota, puedes hacerlo aquí.

La investigación de los máster disparó el crecimiento en socios durante 2018, pero en los últimos meses ese crecimiento se ha frenado. La causa de ese parón está en el alto número de renovaciones. Aunque el 90% de nuestros socios continúa –un porcentaje muy alto–, ese 10% que no sigue hace que cada año sea más difícil seguir creciendo. Es algo que nos preocupa porque los socios no sois solo una parte muy importante nuestros ingresos: sois la garantía de nuestra independencia editorial.

Aunque la publicidad suma más en total, ningún anunciante individual, ni siquiera los más grandes, supone una fracción de lo que aportáis los lectores en conjunto. La independencia consiste en depender de muchos, cuantos más, mejor. De decenas de miles de lectores, en nuestro caso.

En los próximos meses, para garantizar el futuro de eldiario.es y proteger nuestra independencia, vamos a poner en marcha algunos cambios en nuestro modelo de socios. Aún estamos estudiando estos cambios, que pronto os detallaré. Lo haremos bajo una premisa fundamental: que la información es un derecho, también para aquellos que no pueden pagar. Que el periodismo es un servicio público aunque se preste desde empresas privadas. Que la prensa no es un negocio más.

4. Invertimos todo nuestro crecimiento en periodismo

Nuestros gastos suben en 1.566.164 euros, un 36% más que el año anterior. El porcentaje es casi idéntico a lo que aumentan los ingresos porque reinvertimos nuestro crecimiento en mejorar eldiario.es. Cada euro extra que conseguimos, cada nueva cuota de socio que nos llega, se gasta en periodismo.

Por partidas, la principal (58% del total) sigue siendo las nóminas de los trabajadores de eldiario.es: 3.409.367 euros entre salarios (2.703.291 euros) y Seguridad Social (706.076 euros). El pago a colaboradores y agencias asciende a 756.112 euros y los gastos generales suponen 1.757.019 euros entre tecnología, hosting, alquiler de oficinas, teléfonos, equipos informáticos, impresión y distribución de la revista, desplazamientos para cubrir noticias…

5. Contratamos a más periodistas

Nuestro gasto en nóminas crece un 30% en solo un año. Arrancamos el 2018 con 76 personas, lo terminamos con 98 y hace unos semanas alcanzamos por primera vez los cien: 82 trabajadores a jornada completa en eldiario.es, 7 en Vertele.com –que es propiedad de eldiario.es– y 11 becarios.

El año pasado hemos tenido el mayor crecimiento de plantilla desde que fundamos este periódico. El importante aumento en el número de socios de 2018 ha servido para eso: para contratar a más periodistas que puedan destapar la próxima exclusiva.

También trabajan en eldiario.es 54 personas más en nuestras ediciones locales asociadas de Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Euskadi, Extremadura, Galicia, Cantabria y Navarra. Los ingresos y gastos de estas redacciones asociadas van al margen de estas cuentas; son fundaciones o empresas independientes –eldiario.es participa como accionista en la mayoría de ellas– que comparten nuestra manera de entender el periodismo y con los que colaboramos para tener información cercana a cada lector, también para aquellos que no viven en Madrid.

En total, contando Vertele y nuestras ediciones asociadas, ya trabajan 154 personas en eldiario.es. Empezamos solo doce, hace poco más de seis años.

6. Salarios dignos

La redacción crece y los sueldos que pagamos también. Entre 2015 y 2019, el salario medio en eldiario.es ha aumentado un 16%. Subimos todos los sueldos, pero los que más han crecido en estos años han sido los más bajos. Entre 2013 y 2019 el salario de un redactor base casi se ha duplicado: ha pasado de 12.684 a 23.150 euros brutos anuales.

En enero de 2018, aumentamos los salarios un 4,29%. Y en enero de 2019, los hemos vuelto a mejorar en otro 4,28% adicional. Casi la mitad de esta última subida –el 2%– fue lineal para todos los trabajadores. El resto se repartió entre 29 personas de la plantilla por ascensos, debidos a mayor experiencia o responsabilidad.

En cuanto a los sueldos de Vertele –que es propiedad al 100% de eldiario.es–, la subida de salarios ha sido aún mayor. Las cuentas de Vertele (299.525 euros de ingresos, 255.704 euros de gastos, 43.821 euros de beneficio bruto) no están agregadas en las cifras globales de eldiario.es que hoy os presento. Los trabajadores de este portal de referencia en información de televisión, que eldiario.es compró hace apenas dos años, tenían unos salarios más bajos que los de eldiario.es. Aunque son dos empresas distintas, hemos equiparado paulatinamente sus sueldos a las categorías laborales del resto de la redacción. Esto ha supuesto en Vertele una subida de salario, en enero de este año, del 17,4% de media (y del 30% en los sueldos más bajos).

7. Comprometidos con el empleo estable

La gran mayoría de nuestros contratos laborales son estables. De los 89 trabajadores, todos contratados a jornada completa, 76 son fijos e indefinidos, 10 son de formación y otros tres son temporales.

Dos de estos contratos temporales son por la sustitución de dos compañeras que están con un permiso por maternidad. El tercero es un refuerzo en el departamento de vídeo, de cara a estos meses electorales donde hemos tenido mayor carga de trabajo.

Los becarios están dados de alta en la Seguridad Social, tienen horario de media jornada y entran en la redacción con un convenio con la Universidad. Las becas tienen una duración limitada –normalmente son seis meses– y son parte de su formación. Cada uno tiene un tutor asignado y cobra 300 euros mensuales. Muchos de ellos se quedan con nosotros con un contrato laboral tras terminar la beca. Desde que creamos eldiario.es, hemos contratado aproximadamente a uno de cada tres becarios que han pasado por la redacción.

En cuanto a los diez contratos de formación, son para jóvenes recién licenciados que se han formado en eldiario.es como becarios y que afrontan con nosotros su primer empleo. El primer año cobran el 70% del sueldo de un redactor base: 1.305 euros brutos mensuales, y paulatinamente, en 24 meses, alcanzan la categoría salarial completa de un redactor base: 1.929 euros brutos mensuales.

8. El quinto periódico de España

En 2018, nuestra audiencia también se disparó: el total de usuarios únicos aumentó un 35%, según los datos de Google Analytics.

Según el informe Microscopia –una macroencuesta con una muestra de 8.500 personas–, eldiario.es ocupa el quinto puesto (el cuarto entre los diarios de información general) en la clasificación de los periódicos online seguidos con más frecuencia. Es decir, entre aquellos que los encuestados dicen leer al menos tres o cuatro veces a la semana. Esta encuesta, que elabora anualmente la agencia demoscópica 40db, también sitúa a eldiario.es como el periódico que más crece entre los más leídos desde 2015.

Los resultados de esta enorme encuesta –por comparar, es casi el triple que el Barómetro del CIS, que encuesta a 3.000 personas– muestran el comportamiento habitual de lectores de carne y hueso.

Nuestros datos en la medición de Comscore también son buenos: somos el octavo diario más leído y más de 11 millones y medio de navegadores únicos en abril, según esta métrica. Pero nuestra posición relativa es mejor en este estudio porque, a diferencia de la medición de Comscore, la encuesta de 40dB reduce el impacto de trucos como la compra de tráfico a través de Facebook o la agregación de webs ajenas para engordar las páginas vistas. Nuestros lectores recuerdan que nos han leído: porque la mayoría de ellos lo hace a diario.

Los datos de Mikroscopia son similares a los que ofrece el informe Digital News Reports, que elabora el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford y, en España, la Universidad de Navarra–. Este estudio, también basado en encuestas a lectores, sitúa a eldiario.es como el cuarto diario en Internet más seguido y como el primero en credibilidad en España entre los periódicos solo digitales.

Nuestra audiencia crece de verdad, sin recurrir a la promoción de pago en Facebook, que está distorsionando las mediciones de audiencia de un modo similar a lo que pasó en la prensa de papel, hace unos años, con las promociones y regalos que acompañaban en el kiosco a los periódicos y revistas.

9. Una empresa de periodistas

Los propietarios de eldiario.es no han cambiado, tampoco nuestras prioridades ni nuestra línea editorial. Seguimos siendo los mismos: un grupo de periodistas que, en el año 2012, decidimos sumar nuestros ahorros para lanzar un diario realmente independiente. Más del 70% de esta empresa está en manos de personas que trabajamos diariamente en la redacción. El resto son familiares y amigos.

Este año, el sexto en beneficios, hemos decidido repartir un dividendo del 30% del beneficio después de impuestos, 120.000 euros, entre esa quincena de accionistas con cuyos ahorros pudimos arrancar (y que aún no han recuperado el dinero que aportaron en la fundación de eldiario.es). El resto del beneficio neto –274.458 euros, el 70%– lo vamos a reinvertir en eldiario.es.

Somos muy prudentes con nuestra gestión económica porque detrás de eldiario.es no hay ningún gran inversor, ningún banco, ninguna gran fortuna. A diferencia de otras empresas de medios, eldiario.es no se puede permitir entrar en pérdidas. No tenemos ninguna gran compañía detrás a la que no le importe perder dinero con el periodismo porque su verdadero negocio está en otro lugar, donde la influencia que da la prensa compense sobradamente las pérdidas. No es nuestro caso. Nosotros no cambiamos cromos con el poder, ni vendemos nuestra línea editorial al que más paga.

10. Un proyecto colectivo

La libertad de un medio de comunicación no solo depende de la valentía de sus periodistas o de su talento. El periodismo independiente no se defiende con heroicidades individuales, sino con esfuerzos colectivos Y el factor más determinante para garantizar un periódico independiente está en su estructura económica. Si un medio no es rentable, si sus propietarios tienen otros intereses ajenos a la información, si sus ingresos dependen de los poderosos a los que debe controlar, la independencia editorial es un lujo que nunca se podrá permitir.

Los periodistas de eldiario.es no somos ni mejores ni peores que los que trabajan en el resto de los medios. Lo que nos permite marcar la diferencia es nuestra estructura económica: el apoyo de tantos socios a un proyecto colectivo que nos permite ser libres.

Cuando lanzamos eldiario.es queríamos ser dueños de nuestra propia redacción para poder ejercer nuestro oficio con la máxima independencia. Hoy nuestra meta es consolidar eldiario.es y convertirlo en periódico más leído e influyente de España. Mejorar este periódico cada día y ampliar los campos de información que cubrimos. Crear una institución periodística que sobreviva a su equipo fundador. Cambiar la sociedad, a mejor, por medio del periodismo independiente.

Aún nos queda mucho por hacer, a pesar de lo logrado en estos años. Seguimos siendo una empresa de juguete respecto a los demás medios con los que competimos. Nuestra redacción es todavía pequeña y quedan muchas áreas de la información que aún no logramos cubrir como nos gustaría. Los socios nos pedís más noticias locales, de ciencia, de internacional,, una cobertura más profunda sobre cambio climático… Y lo haremos. Pero para poder pagar a los periodistas necesarios, nos hacen falta muchos socios más. Y que los que ya tenemos, mantengáis vuestro compromiso con eldiario.es.

Estamos muy orgullosos de estos números que hoy os presentamos porque sabemos muy bien lo difícil que ha sido llegar hasta aquí. Nadie, ni los más optimistas de quienes fundamos eldiario.es, imaginamos que llegaríamos a estas cuentas. Pero el verdadero impacto de eldiario.es no se mide en su cuenta de resultados, ni en el empleo que genera, ni en los sueldos que pagamos. Son cifras ridículas, comparadas con las consecuencias que provoca nuestra información.

11. Periodismo como servicio público

2018 ha sido en eldiario.es el año del máster de Cifuentes, del máster de Casado, del máster de Montón.

Raquel Ejerique y yo aún seguimos imputados por el caso Cifuentes. La expresidenta de Madrid aún nos pide hasta cinco años de cárcel por un delito agravado de “revelación de secretos”. Ha pasado más de un año desde que presentó su querella y el juicio aún sigue adelante. Es un pequeño precio personal que pagamos con gusto. Aunque seamos condenados –algo que espero que no ocurra–, no nos arrepentimos de lo que hicimos con esa investigación.

Antes del caso Máster, eldiario.es tambén destapó las tarjetas black. O los SMS del corrupto López Madrid con los reyes. O los papeles de la Castellana sobre la amnistía fiscal. O las oposiciones amañadas del servicio vasco de salud. O, hace unos meses, los contratos de la Operación Chamartín. No se entienden muchos episodios de la historia reciente de España sin las investigaciones de eldiario.es, que han sido posibles gracias a la libertad que nos dais las decenas de miles de socios que nos apoyáis. Sois vosotros quienes marcáis la diferencia.

Cada día, alrededor de 1,2 millones de personas se informan en eldiario.es. Solo una pequeñísima fracción de esta comunidad de lectores nos apoya.

Si no eres socio de eldiario.es y nos lees regularmente te pido que al menos te lo plantees. Si hemos sido capaces de construir una redacción así con solo 34.000 socios, imagínate dónde llegaríamos si todos los que os informáis por eldiario.es nos respaldárais.

Si eres socio de eldiario.es, quiero darte las gracias por tu apoyo. Sin ti, nuestro periodismo es imposible. Este pequeño éxito, un diario independiente y sin ataduras, es gracias a tu compromiso con nosotros.