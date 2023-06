Bizkaia, un candidato para sumar, o para restar

Convencido de que Sumar es la única opción viable para lograr la confluencia de la izquierda, mantener el gobierno de coalición y frenar la ofensiva de las derechas, he apoyado la iniciativa en dos artículos de opinión: Sin cambiar de parecer, eclipsa mi ilusión la exclusión como candidata de la persona que ha impulsado leyes progresistas a favor de las mujeres y de colectivos sociales marginados, así como la inclusión en Bizkaia de un candidato cuya trayectoria puede lastrar el proyecto. Este artículo está dedicado a exponer hechos verificables sobre el segundo caso, utilizando estrictamente criterios políticos.

A las elecciones del 28-M la izquierda de Euskadi se presentó agrupada en la misma papeleta. Lo lógico era aprovechar esa unidad para elaborar las listas del 23-J, pero el equipo de Sumar tenía destinado para Bizkaia a un candidato cuyo pasado no genera consenso. Como alternativa se propuso elegir a una persona ajena a la confluencia de partidos que integran Sumar. No se logró, imponiéndose una opción que altera el equilibrio de fuerzas. Tal decisión reabre la controversia pablismo - errejonismo que antaño afectaba a Podemos. Sumar reaviva así un conflicto zanjado, corriendo el riesgo de que el resultado sea una operación restar, orquestada como opera bufa.

Primer acto: gestión fallida con derecho a premio

El personaje en cuestión inicia su carrera política en enero del 2015 como secretario de Podemos en Bilbao, apoyado por Izquierda Anticapitalista (IA). En las primarias de la candidatura Udalberri - Bilbao en Común, formada por Podemos, Ezker Anitza (IU) y Equo, parte como favorito. Sin embargo, las primarias determinan que sea el tercero en la papeleta municipal. Además, aparece una candidatura con el nombre Ganemos. En vez de denunciar el intento de confusión con Podemos, se confía en su fracaso. Ocurrió lo contrario. Cada candidatura obtuvo dos concejalías. Podemos se quedó en Bilbao sin representación en la legislatura de los ayuntamientos del cambio, pudiendo haber sido la segunda fuerza tras el PNV. Un fracaso tan notorio debería implicar la dimisión inmediata como secretario de Podemos en Bilbao, pero no, se premia a sí mismo con el puesto de liberado. Citar lo ocurrido a la puerta del Teatro Campos Elíseos en la noche electoral probaría el fracaso. El protagonista habrá procurado olvidarlo porque afecta a su autoestima.

Segundo acto: dimisión forzada con repuesto previo

En las primarias de las elecciones generales de diciembre del 2015 Podemos presentó una lista plancha de ámbito estatal. Íñigo Errejón logró el control de Euskadi, situando a Nagua Alba como cabeza por Gipuzkoa y a Eduardo Maura en Bizkaia. Ese método tan poco respetuoso con la realidad territorial no agradó a la dirección de Euskadi, integrada por la corriente Euskal Hiria (expresión de Bernardo Atxaga, equivalente a ciudad vasca). Aún así, el equipo de Roberto Uriarte, primer Secretario General de Podemos Euskadi, acata la decisión, hablando con Eduardo Maura para organizar la campaña. Maura cuestiona la legitimidad del Consejo Ciudadano de Euskadi al alegar que tiene su propio equipo. Ante las reticencias de la dirección de Euskadi, Errejón fuerza su dimisión. La renuncia tuvo lugar el 8 de noviembre, sin dejar por eso vacío orgánico. Maura ya contaba con el personaje que protagoniza este relato para hacerse cargo de una comisión gestora.

Tercer acto: parlamentario vasco y secretario general

Las primarias de Podemos para las elecciones al Parlamento Vasco del 2016 las gana la lista de Pilar Zabala, hermana de Joxi Zabala, asesinado por los GAL. La condición de víctima del terrorismo era la carta de presentación para vencer en las primarias. Tras ser candidata a lehendakari, su presencia en la cámara vasca será testimonial. El cargo de portavoz de Elkarrekin Podemos (EP) lo ocupa el personaje de referencia. La coalición de izquierdas apenas tuvo protagonismo durante la legislatura. Al final, en la tramitación de las cuentas del 2020, el portavoz de EP negocia con el Consejero de Hacienda un polémico acuerdo que provoca el rechazo de Ezker Anitza. Se logra entonces un eco mediático no deseado, al cuestionar lo acordado hasta el sindicato ELA.

Tras el breve paréntesis de Nagua Alba como Secretaria General, en diciembre de 2017 accede al cargo el protagonista de este relato. Mientras permanece en el puesto no hay novedades significativas, lo cual prueba la escasa actividad política que desarrolla su responsable. Entretanto decae de forma notable el arraigo social y la representación institucional de Podemos Euskadi.

Cuarto acto: pierde las primarias, abandona Podemos

En enero de 2019 Íñigo Errejón deja Podemos, crea Más País para participar en las elecciones de noviembre, se presenta en Bizkaia y fracasa. Estos escuetos datos explican el acontecer inmediato en Podemos Euskadi. El sector pablista logra el apoyo de la dirección estatal en las primarias al Parlamento Vasco del 2020, mientras la corriente errejonista intenta mantener ese reducto de poder.

El 27 de febrero Miren Gorrotxategi gana las primarias. El personaje de esta historia y todo su equipo no asimilan el fracaso. Reaccionan con indignación. Abandonan sus cargos. Desaparecen del escenario político. Pero volverán.

Entreacto: mensajes incendiarios circulan por redes

En este ambiente bufo no faltan operaciones movidas por redes. Es el cauce idóneo para practicar la fontanería política y alardear de contactos. A un chat de Telegram, de cuyo nombre no quiero acordarme, llega un mensaje para advertir que Pilar (Garrido) ha solicitado a Yolanda (Díaz) que participe en un acto electoral en Euskadi el 24 de mayo. El autor del mensaje dice que se ha enterado de la petición de Pilar a través de (Josep) Vendrell, sin poder evitar que Yolanda acepte. Para acabar señala: “Yo le he trasladado a Vendrell el malestar que me/nos genera esta decisión y el error político y organizativo que considero que es”. Abundan los mensajes donde gente que tuvo cargos en la formación morada muestra animosidad hacia la integración de Podemos en Sumar. Será que prefieren restar.

Quinto acto: contrato con Sumar y candidato al Congreso

Tras la espantada de Podemos, el personaje de referencia se publicita como consultor político y monta con su equipo una empresa dedicada a organizar eventos. El destino, o alguna recomendación, hizo que recalase en Madrid. El equipo de Sumar le contrata para dar cobertura logística al “proceso de escucha” que llevó la voz de Yolanda Díaz por todo el país. Entra en contacto personal con Yolanda, forma parte de su grupo de confianza, es nombrado candidato de Sumar al Congreso por Bizkaia. Tal designación implica desplazar a Roberto Uriarte, diputado de Unidas Podemos, a la circunscripción alavesa. Uriarte renuncia a encabezar la lista de un territorio distinto al de su lugar de residencia por el más personal de los motivos: la dignidad.

Esta operación tiene alcance político, además de simbólico. Sumar, como Podemos en el 2015, no respeta la plurinacionalidad que proclama. Impone desde Madrid liderazgos que chocan con los procesos locales. En Bizkaia se posiciona a favor del errejonismo, sabiendo que Más País no tiene implantación en Euskadi. Se debería haber evitado esa afrenta a la militancia de Podemos.

Postludio: tanto monta, monta tanto

Se aprecia similitud en la expectación que produjo el surgimiento de Podemosy el de Sumar. Hay semejanzas entre sus dirigentes, aunque varíe el estilo y el talante. Tanto Pablo Iglesias como Yolanda Díaz proceden del PCE, partido forjado en las luchas internas. Antes aliados, ahora contrincantes, consolidan su poder sobre equipos endogámicos, con culto al líder o a la lideresa. Como en las familias de notables, las rupturas son traumáticas. Sucedió en Podemos, puede ocurrir en Sumar, esperemos que no antes del 23-J.

Orillada la polémica sobre las listas abiertas, Pablo y Yolanda utilizan métodos parecidos para designar cabezas de lista sin una auténtica implicación de las bases. La información llega dosificada a través de la prensa. Acaba el plazo de presentación de candidaturas sin que los partidos integrantes de Sumar den a conocer a su militancia (si la tienen) las listas completas. El acto del 21 de junio en Madrid, dedicado a presentar a quienes encabezan las candidaturas, es un inicio de campaña que no resuelve el déficit de participación.

En las elecciones del 2015 el rostro de Iglesias iba impreso en las papeletas de voto. Lo mismo ocurrirá ahora con Díaz. Entonces la ciudadanía no sabía a quien votaba. Ahora tal vez sí. En Bizkaia, el pasado político del candidato puede resultar desfavorable, salvo que la imagen de Yolanda lo contrarreste.

Las urnas dirán el 23-J si los antecedentes políticos suman o restan.