Una vida para recuperar la dignidad de las personas con enfermedades mentales en África: “Es necesario, pero muy caro”

Cuando Sor Ángela Gutiérrez llegó por primera vez a la República Democrática del Congo a mediados de los 80, no entendía por qué había personas con enfermedades mentales atadas, encerradas o vagando por las calles. Enseguida supo que debía hacer algo. Décadas después ha creado el mayor hospital de salud mental de África, el Centro de Salud Mental THÉLEMA, que atiende a 35.000 pacientes al año, proporcionándoles tratamiento y oportunidades de reintegración social. “Cuando llegamos no entendía nada. Verlos atados, encerrados, fue una cosa que nos chocó mucho. Ahí dije 'me voy a consagrar al enfermo mental' y empezar con una pequeña casa, una parcela. Empezamos así y hoy es un hospital grande”, explica la ganadora de uno de los premios de la IX Edición de Premios Fundación Anesvad, en su caso por su trayectoria profesional.

Con el premio otorgado, de 10.000 euros, su objetivo es comprar medicamentos para las personas con problemas de salud mental. “Hemos sido capaces de mostrar a la gente que no es cosa de 'malos espíritus', sino una enfermedad que se puede curar. Aquí no hay nada de seguridad social, si tú tienes dinero, puedes ir al hospital y comprar medicamentos, si no lo tienes, te quedas en tu casa. Curar a estos enfermos es muy necesario. Nos faltan medicamentos en el dispensario porque no podemos comprarlos. Ahí está el problema”, reconoce.

Sor Ángela Gutiérrez no ha acudido a recibir el galardón al evento que se ha celebrado este jueves en la Sociedad Filarmónica de Bilbao. En su lugar, lo ha hecho Inmaculada González, la presidenta de la Fundación Pájaro Azul. “Sor Ángela lleva allí desde el año 85. Recoge a los enfermos mentales de las calles, porque están considerados personas portadoras del mal, embrujadas o brujas que pueden causar el mal en la sociedad o en las familias. Son excluidos de la sociedad, abandonados en las calles. Ella los recoge y los acompaña en un camino hacia la recuperación de su dignidad”, ha detallado González durante el evento.

En el Centro de Salud Mental THÉLEMA los pacientes reciben atención médica, pero también aprenden a realizar artesanías y oficios para poder reinsertarse en la sociedad con un trabajo y medio de vida. “Después de tantos años trabajando ella ha conseguido crear centro para enfermos mentales más grande de todo el continente africano, con más de 35.000 consultas al año. Atiende sobre todo a mujeres que recoge de las calles con sus hijos. Este es un premio muy merecido a su labor”, ha concluido González.

Enfermedades tropicales desatendidas y Educación

La trayectoria de Sor Ángela Gutiérrez no ha sido el único premio entregado este jueves por la Fundación Anesvad. También ha recibido galardones la asociación con sede en Vitoria, Haaly Pular por ser el mejor proyecto o iniciativa en Educación para la Transformación Social y la Fundación Mozambique Sur por ser la mejor entidad por su trayectoria en Cooperación para el Desarrollo, debido a que se basa en el medio rural para mejorar la salud pública, con un objetivo de prevención, formación y atención de enfermedades infecciosas.

“Es muy especial este acto, porque nos recuerda que no estamos solas. Porque hay muchas instituciones luchando por sacar del olvido a las enfermedades que quiere atender y demostrar que sí se puede tener garantizado el derecho a la salud. Aquí y en los lugares más olvidados del planeta, como África subsahariana”, ha indicado la presidenta de la Fundación Anesvad, Garbiñe Biurrun, en un acto en el que ha estado acompañada por el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, la consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui y la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, quienes han intervenido con discursos en los que han alabado la solidaridad vasca con otros territorios.

Biurrun ha querido destacar las alianzas con instituciones para desarrollar los proyectos que realizan desde la Fundación Anesvad. “La defensa de la salud y la lucha contra las enfermedades tropicales desatendidas, tanto a nivel local como a nivel global es un horizonte que nos insta a no dejar a nadie atrás independientemente de nuestro origen, nuestra ubicación o posición”. “No podemos olvidar a las personas que trabajan luchando contra estas enfermedades, debido a que, en muchas ocasiones también han sido víctimas de ellas. También es importante destacar la labor de la propia población afectada por alguna de estas enfermedades y que ahora, tras sanar, ayudan a otras personas a salir de este laberinto, a romper el estigma. Trabajamos con ellas, a su lado, pues son quienes determinan su propio camino hacia el futuro y son responsables de su propio progreso”, ha concluido la presidenta de la Fundación Anesvad.

Para finalizar el acto, Maitena Salinas, periodista especializada en Derechos Humanos, la doctora Lydia Mosi, Profesora asociada de Biología Celular y Molecular de la Universidad de Ghana, y la doctora Gloria Dada, Profesora asociada de Bioquímica en la Universidad Ahmadu Bello, en Zaria han protagonizado un coloquio sobre el trabajo de las mujeres que se dedican a la Ciencia en África bajo el nombre de 'Mujeres investigadoras. Por una investigación con igualdad' en el que han abordado los retos de estas profesionales en su día a día y de cara al futuro para conseguir la igualdad.