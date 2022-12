Una semana triste para la democracia

Estamos en los días mas cortos del año, en el solsticio de invierno. Pero también es el momento más esperanzador, porque desde ahora y durante seis meses la luz ganara espacio frente a la noche. Pasaremos de menos de nueve horas de luz, a casi quince horas y media en junio. Cuando la cristiandad estableció su calendario y fijó en estos días la Navidad, quiso establecer una relación entre el nacimiento del hijo de Dios y la victoria de la luz frente a la oscuridad. No es una fecha elegida al azar.

Y también esta semana pasada ha sido una noche larga y oscura para la democracia. Esto lo ha vivido la izquierda y la derecha. Dice la derecha que la democracia ha ganado. Venceréis, pero no convenceréis, como les dijo Miguel de Unamuno a los franquistas en plena Guerra Civil.

Yo pertenezco a esa otra mitad de los que piensan que ha sido una mala noticia en una noche oscura. Y que más pronto que tarde los valores democráticos restablecerán el norte perdido por una derecha incapaz de reconocer con sentido común, que sus fines no son justificables con medios torticeros. Soy optimista, porque después de la tormenta, viene la calma.

Porque lo verdaderamente importante ante un acontecimiento desafortunado es saber reaccionar en positivo. Mantener la tranquilidad, no reaccionar desde las tripas, sino desde la razón, saber esperar y confiar en que el buen hacer, el futuro es para quien sabe compartir, valorando la diversidad y anteponer el bien común frente a intereses particulares.

Como muchos, también pienso que las formas empleadas para adecuar la composición del Tribunal Constitucional no han sido las más adecuadas. Y es que cuando el interlocutor cierra todas las puertas, caes en la tentación de intentar abrirte camino sin tener en cuenta formalidades básicas. Como todos lo hacen esto de añadir una enmienda a una ley para modificar otra, pues lo hacemos ahora también. Pero hemos topado con un asunto en el que el juez a destituir era quien tenía que juzgar. Y ha optado por defender antes su posición personal, que el interés general y el mandato moral y legal.

En la Europa del siglo XX, en el periodo entre la primera Guerra Mundial y la segunda, los partidos fascistas y Hitler en particular, fueron ganando terreno entre la opinión pública alemana y europea, hasta ganar las elecciones y declarar la segunda Guerra Mundial. Fueron 30 años terribles, desde 1930 a 1949, en los que la democracia sufrió lo indecible, buena parte de la opinión publica alemana se desnortó y aplaudió o se mantuvo en silencio ante el ascenso del populismo fascista.

Y he temido que algo de esto podría pasarnos todavía. Esa noche oscura que dura años, en la que no vislumbra cuando amanecerá, que se impone a toda lógica. Pero no, esto no pasará de nuevo. Lo impediremos, porque no podrán callarnos. Y la democracia plena será nuestro hábitat, la diversidad y la solidaridad seguirán siendo nuestro horizonte.