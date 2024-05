El PR+ urge a reunir a los colectivos implicados en las fiestas de San Mateo para consensuar la hora del cohete

El portavoz del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha planteado esta mañana que se convoque de forma urgente a todos los sectores implicados en las fiestas de San Mateo para consensuar la hora del disparo del cohete, que está prevista a las 13:00 horas del viernes, 20 de septiembre.

Ha recordado que el pasado 2 de mayo, el Consejo Escolar, que es el órgano que determina los días no lectivos del calendario escolar para el curso 2024/25, decidió mantener lectivo el 20 de septiembre y fijar como festivos los días de la semana del 23 al 27 de septiembre en los centros educativos de la ciudad. Tal y como ha detallado Antoñanzas, “en enero el alcalde nos informó de que se había reunido con todos los colectivos, entre ellos los representantes de la comunidad educativa, para fijar el calendario de las fiestas del 20 al 26 de septiembre. Pero no sabemos con quién dice que habló porque el jueves solo votó la representante del alumnado de los centros públicos a favor de esta propuesta”.

“Entendemos que este problema se ha generado porque ha faltado diálogo y pedagogía por parte del gobierno del señor Escobar, que no ha podido gestionar peor este asunto”, ha criticado Antoñanzas. El portavoz regionalista ha lamentado también el retraso en la convocatoria del Consejo Escolar. “Se tenía que haber convocado en febrero para ratificar la decisión adoptada en enero. Justificarán que el BOR publicó la resolución de Educación en abril. Pero todos sabemos que el Consejo Escolar escoge todos los años siete días festivos para sus fiestas locales, por lo que no tiene sentido retrasarlo a mayo”.

Antoñanzas ha recordado que los grupos municipales manifestaron de forma unánime que el día 20 no fuese lectivo y cree que hay que convocar a los colectivos implicados en las fiestas para consensuar la hora del disparo del cohete, teniendo en cuenta que al final habrá clase.

“Muchas empresas y familias –ha indicado el portavoz regionalista- ya han cerrado sus vacaciones para que coincidan con las fiestas de San Mateo del 20 al 26 de septiembre. Lo lamentable es que ahora el calendario escolar no concuerda con el laboral y a estas alturas del año es muy difícil pedir cambios de fecha en los centros de trabajo”. Antoñanzas ha considerado que “cualquier opción que tenemos ahora es mala porque no nos ha dejado margen de maniobra. Es un sinsentido que no coincidan las fechas de San Mateo con el calendario escolar. No favorece la conciliación ni contribuye a que sea un evento masivo porque los escolares estarán en clase”.

Igualmente, cree que “si se mantiene el disparo del cohete a las 13:00 horas se tendría que adelantar la salida de los colegios, al menos, una hora antes, obligando a muchas familias que no pueden conciliar a cambiar sus vacaciones o a renunciar a acudir a la plaza del Ayuntamiento”.

Ha alertado, además, del incremento del absentismo escolar que se puede producir en las aulas logroñesas. “Por experiencia sabemos que muchos alumnos no irán a clase ese día. Ya ocurrió hace años y mucho nos tememos que volverá a suceder lo mismo. El día del disparo del cohete es uno de los actos más multitudinarios de San Mateo en los que la ciudadanía se echa a la calle desde primera hora”, ha asegurado.

Así, ha recordado que el actual presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, siendo titular de la Consejería de Educación en 2013 modificó la jornada escolar de los centros de educación Secundaria para que acabara a las 11:30 horas, pero mantuvo el horario de los centros de Infantil y Primaria. “Ya comprobamos hace 11 años que esta medida fue ineficaz”, ha zanjado.