Los socialistas homenajean en Andoain a López de Lacalle, asesinado por ETA: “Hay que llamar a las cosas por su nombre”

Un mayo más, Andoain ha acogido un homenaje al periodista José Luis López de Lacalle. Se cumplen ya 24 años de su asesinato a manos de ETA, cuando López de Lacalle era columnista de 'El Mundo'. El acto ha sido organizado por los socialistas guipuzcoanos. La secretaria general del PSE-EE de esa localidad, Maider Lainez, ha exigido este martes “memoria y que se llame a las cosas por su nombre”. Según ha dicho, no se puede “permitir que se diga que ETA fue solo una banda armada”. “Les pedimos que, al menos, tengan un poco de dignidad”, ha señalado en referencia a EH Bildu.

Lainez ha realizado estas declaraciones en la ofrenda floral que se ha llevado a cabo este mediodía en la localidad guipuzcoana. Ha estado acompañada por el secretario general de los socialistas guipuzcoanos, José Ignacio Asensio, por la viuda de López de Lacalle, Mari Paz Artolazabal, y por su hijo Alain, así como una amplia representación de concejales y otros miembros del PSE-EE de Gipuzkoa, informa Europa Press.

En su intervención, Lainez ha recordado la figura de López de Lacalle como “un luchador al que arrebataron la vida por defender públicamente con la fuerza de sus palabras sus ideas”. En este sentido, ha remarcado que “el terrorismo no ha tenido sentido ni justificación alguna y eso hay que reconocerlo sin titubeos”. La dirigente socialista ha explicado que los homenajes “este año son más necesarios que nunca, sobre todo, teniendo en cuenta que hay quienes quieren blanquear el pasado hablando de ETA como una banda armada”.

“Por mucho que intenten maquillar el pasado, jamás podrán borrar ni la historia ni la memoria. Debemos pasar página y seguir avanzando, pero es muy importante saber lo que ha ocurrido para no saltarnos ninguna página de lo que nos ha tocado vivir. Por mucho que algunos intenten eliminar el pasado, no podemos olvidar que aquí hubo una banda terrorista que asesinaba a quienes pensaban diferente y no podemos permitir que eso vuelva a ocurrir”, ha recalcado.

Para Lainez, es “muy importante” quu “la juventud conozca lo que ha sucedido”. Por eso, ha destacado que los jóvenes de Andoain tienen que saber que a López de Lacalle “le asesinaron por pensar diferente”. “Es imprescindible mantener viva la memoria a través de nuestros jóvenes. Hablar con ellos y escucharles, para que no se vuelvan a producir los errores del pasado. Trabajaremos siempre por la convivencia desde estos cuatro pilares: memoria, verdad, justicia y reparación. No queremos ser un país sin memoria”, ha concluido.