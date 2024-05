La xenófoba Aliança Catalana recluta a un concejal de Junts, antiguos cargos de ERC y excandidatos de PSC y PP para sus listas

Ramón Porta, 61 años, es el único concejal que Junts tiene en el pequeño pueblo leridano de Tírvia (143 habitantes) desde las municipales de 2023. En estas elecciones al Parlament ha decidido presentarse como ‘número 3’ del partido xenófobo e independentista Aliança Catalana (AC) en las listas de su provincia.

“No he avisado a Junts porque ha ido todo muy rápido”, apunta Porta en conversación telefónica. “Pero ya te anuncio que me he hecho militante de Aliança”, añade. El partido de Carles Puigdemont ha iniciado los trámites para apartarlo de todos los órganos comarcales por vulnerar los estatutos. “Esta persona no es militante de Junts ni lo ha sido nunca”, precisan fuentes de la formación. “Solo se presentó como independiente bajo nuestro paraguas”.

El ejemplo de este concejal ilustra hasta qué punto Aliança Catalana, liderado por la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha pescado entre antiguos candidatos y cargos locales de prácticamente todos los partidos del arco parlamentario para elaborar las listas para su candidatura al Parlament.

Un análisis de los 145 nombres de las listas aflora antiguos candidatos y cargos de CiU, de ERC, del PSC e incluso un antiguo candidato del PP por Girona en las elecciones municipales de 2007. Completan las candidaturas antiguos miembros de listas municipalistas y de otras formaciones independentistas minoritarias o xenófobas.

El desencanto de una parte del independentismo con ERC y Junts y una baja participación podrían lanzar a este partido a entrar en la Cámara catalana tras los comicios del 12 de mayo. Algunas encuestas le otorgan una horquilla de entre dos y siete escaños, y una intención estimada de voto de entre el 3 y el 4,4%. Tras el domingo, Aliança Catalana podría llegar a ser determinante para que el independentismo sume mayoría absoluta.

AC nació en junio de 2020, cuando Orriols abandonó el partido xenófobo Front Nacional de Catalunya (FNC), del que era concejal en Ripoll, al considerar que no era suficientemente duro con la inmigración musulmana. Al cabo de tres años, Orriols ganó las elecciones en el municipio con más del 30% de los votos con un discurso que calificaba a los migrantes de “invasores”.

El primo de Pere Aragonès en Barcelona

El ‘número 2’ en las listas de Barcelona es Jordi Aragonès, primo hermano del president de la Generalitat, antiguo militante de Unió Democràtica y al que algunos consideran uno de los ideólogos del partido.

También se pueden encontrar en esa lista a exconcejales de ERC en Santa Eugènia de Berga y Roda de Ter, una exconcejal de CiU en Berga y excandidatos de Convergència y del partido independentista Solidaritat Catalana en diferentes municipios de la provincia.

Completan la candidatura de Barcelona diversos cargos del propio Ayuntamiento de Ripoll, un antiguo candidato del Partido Pirata y ciudadanos que se presentaron en el pasado en listas municipalistas o del propio FNC, un partido que podría acabar siendo absorbido por la formación de Orriols.

Un excandidato del PP y exalcaldes de ERC y CiU en Lleida

La lista de Lleida, más allá de contar con el concejal de Junts como ‘número 3’, es la que probablemente más ha bebido de los partidos independentistas mayoritarios. La lista está encabezada por el excandidato de ERC en 2019 en Alpicat (Segrià, 264 habitantes), Ramon Abat, y en los primeros puestos figura una exalcaldesa de ERC de Castelló de Farfanya, Cristina Lafay, un pueblo de 530 habitantes de la comarca de la Noguera.

En esta lista aparece también un excandidato del PP en las municipales de Girona en 2007, en las cuales concurrió como 'número 13'. También aparece en la lista de esta provincia un veterano alcalde convergente, Francesc Talart, que dirigió el consistorio de Bellvís (2.200 habitantes) entre 1999 y 2015 y también fue expresidente del Consejo Comarcal del Alt Urgell.

Completan la candidatura un exconcejal de ERC y el primer teniente de alcaldía de Ribera de Ondara, actualmente en Aliança Catalana aunque en 2015 se presentó con el partido xenófobo no independentista Plataforma per Catalunya.

Un excargo local del PSC en Tarragona

El tercer puesto de la lista por Tarragona lo ocupa un viejo conocido del PSC en Tortosa, Eduard Rel, antiguo vicesecretario del PSC en el municipio y otrora suplente socialista por esa provincia en las elecciones al Parlament de 2010.

AC también ha reclutado para esta provincia a un excandidato de ERC en las últimas municipales en Tarragona y a diversos vecinos que se presentaron con formaciones independentistas xenófobas o de corte municipalista.

Un exconcejal de ERC y miembros del pleno de Ripoll en Girona

El ‘número dos’ por Girona que presenta el partido xenófobo fue concejal de ERC durante ocho años en Olot (38.000 habitantes) y militante del partido republicano durante 25 años. Se fue a AC porque, según sus propias palabras, ni ERC ni ninguna otra formación “le merecen la más mínima credibilidad”.

En la lista de Girona, que encabeza la propia Orriols, también aparece un antiguo miembro de una candidatura de CiU en el municipio ampurdanés de Port de la Selva así como actuales miembros del Ayuntamiento de Ripoll, como por ejemplo el segundo teniente de alcaldía del municipio.