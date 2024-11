Trump o la ignorancia, el mal gusto, el oscurantismo y la estupidez

“La belleza llama a la catástrofe del mismo modo que los campanarios atraen al rayo. Un día un pequeño percance me hizo intuirlo. Estaba escribiendo en un café; como a muchos perezosos, me gusta sentir la animación en torno a mí cuando se supone que trabajo, lo que me produce una ilusión de actividad. Por eso el ruido de las conversaciones no me molestaba. Ni siquiera la radio que bramaba en un rincón; durante toda la mañana había vomitado melodías de moda, resultados deportivos, una charla sobre la fiebre aftosa de los bovinos, de nuevo melodías, y todo ese batiburrillo auditivo manaba como agua que se escapa de un grifo mal cerrado. ¡De pronto, milagro! Por una razón inexplicable, esta vulgar rutina radiofónica dio paso a una música sublime: los primeros compases del quinteto para clarinete de Mozart. Los otros clientes, ocupados hasta ese momento en charlar, jugar a las cartas o leer la prensa, al escuchar aquellos acentos celestiales, se miraron estupefactos. Pero su desazón no duró más de unos sesenta segundos: para alivio de todos, se levantó uno de ellos, fue a girar el mando de la radio y cambió de emisora, restableciendo así un ruido más familiar y tranquilizador, que cada uno pudo ignorar de nuevo tranquilamente. En ese momento se me impuso una evidencia que no me ha abandonado jamás desde entonces: los verdaderos zoquetes no son personas incapaces de reconocer la belleza, pues la reconocen muy bien, la detectan al instante, pero es para poder caer de inmediato sobre ella con el propósito de ahogarla antes de que pueda entrar en su universal imperio de la fealdad. La ignorancia, el mal gusto, el oscurantismo y la estupidez no son fruto de simples carencias, sino que son fruto de muchas fuerzas activas, que se afirman furiosamente a la menor oportunidad y no toleran ninguna excepción a su tiranía”.

Las líneas anteriores, escritas por Simon Leys (1935-2014), están recogidas en su ensayo titulado 'La felicidad de los pececillos'. La conclusión es muy evidente: no hay nada más desolador para nuestra especie que rebajarlo todo, tanto la belleza artística como la belleza moral, a nuestro miserable nivel. El pasado 5 de noviembre el delincuente Trump ganó las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América, liderando de esta manera, en su país, las fuerzas activas de la ignorancia, el mal gusto, el oscurantismo y la estupidez.

Los líderes de estas fuerzas, que se han extendido por el planeta como una plaga de langostas, son muy conscientes de que, como escribiera Antonio Machado, “existe una masa enorme desatenta, incomprensiva, ignorante y ruda” que no hay que ignorar nunca, puesto que es decididamente sentimental y por lo tanto manipulable. En nuestro país los líderes de estas fuerzas activas están presentes todos los días en las tenebrosas redes sociales y en los grandes medios de comunicación mintiendo minuto tras minuto, segundo tras segundo, tertulia tras tertulia...