“El injerto capilar no produce dolor y es la solución más eficaz a la caída del cabello”

Trasplante capilar: todo lo que hay que saber para elegir el tratamiento más eficaz en Donostia

¿Qué ventajas tiene un tratamiento de injerto capilar frente a otras alternativas como los medicamentos que frenan la caída del cabello y favorecen su regeneración?

Depende, porque son cosas distintas. El tratamiento médico previene o bloquea la caída del pelo y favorece su fortalecimiento. El trasplante capilar trata la alopecia y en las zonas donde el folículo ya está muerto o atrofiado se implanta pelo del propio paciente para que crezca y la zona quede cubierta. Son tratamientos diferentes, en muchas ocasiones complementarios, pero donde no hay pelo sí que es más eficaz el injerto capilar.

¿Los resultados son similares en todos los pacientes o hay factores que pueden afectar al resultado?

Hay que tener en cuenta la calidad de la zona donante y su relación con la zona receptora, si se va a poder cubrir o no. También el tipo de pelo y el contraste de su color con el de la piel. Si un pelo es muy oscuro y una piel muy blanca, habrá más contraste y será más difícil ofrecer una buena cobertura. Otros aspectos son el grosor del pelo y la unidad folicular, que puede ser de uno o dos e incluso hasta seis pelos. Es importante la cantidad de pelos en la unidad folicular porque cuantos más haya, mayor cobertura. Otros factores que influyen en la recuperación son un buen cuidado y si el paciente tiene pelo nativo en la zona receptora que lo combine con un tratamiento médico para que ese pelo no se le siga cayendo. Y luego está el tabaco, que siempre influye negativamente en la calidad del pelo.

¿Cuáles son las técnicas más efectivas en tratamiento capilar?

Existen varias y la más utilizada actualmente es la FUE (Follicular Unit Extraction), que consiste la extracción de unidades foliculares con un bisturí. La extracción es unidad folicular a unidad folicular de la zona donante a la zona receptora, donde se implantan. También está la técnica FUSS (Follicular Unit Strip Surgery) o 'de tira', en la que se extrae una tira de piel con pelo, se disecciona el pelo y se implanta. Las dos son igual de eficaces y usar una u otra depende de cada paciente. Casi todo el mundo utiliza la FUE porque es la que menos cicatriz deja, ya que no requiere ninguna sutura o coser la piel. Sin embargo, en casos de personas con pelo largo y una densidad muy baja se puede optar por la técnica 'de tira' porque permite extraer más pelo, aunque está cada vez más en desuso.

¿Hay que tener en cuenta algún cuidado especial o recomendación antes y después de someterse a un tratamiento capilar?

Sí, hay que evitar ciertos medicamentos, como antiinflamatorios o aspirinas, durante una semana o diez días antes. En los días previos también hay que evitar el tabaco y el alcohol. En el caso del tabaco, siempre hay que evitarlo porque empeora la calidad del pelo y en muchas ocasiones el resultado del trasplante. Después del trasplante es necesario hacer hincapié en un bueno cuidado de las zonas donde se ha extraído y se ha implantado pelo para evitar complicaciones. También es necesaria una buena hidratación cutánea y tener cuidado con el deporte o las cargas de peso durante las primeras semanas.

Por término medio, ¿en cuánto tiempo son visibles los resultados finales desde que se realiza el trasplante?

En dos o tres meses ya empieza a salir el pelo. A los seis meses ya se ve bastante cantidad, pero hay que tener en cuenta que el resultado final es a los 12 meses. Siempre que viene un paciente a nuestras revisiones de los seis meses le decimos que hay que esperar al año para ver un resultado completo. En la coronilla, al tener un riego sanguíneo peor, puede tardar un poco más.

La cabeza es una zona del cuerpo muy delicada. ¿Es doloroso el trasplante?

No. Lo único molesto puede ser la anestesia, aunque es muy tolerable. Gracias a la anestesia no se siente nada durante la intervención. En el postoperatorio, tampoco. En general, los pacientes no usan ni paracetamol. Muchos piensan que van a pasar una mala noche, pero suelen dormir muy bien y sin dolor. Si alguno siente dolor puntual de cefalea en la zona, con un ibuprofeno o un paracetamol se suele solucionar.

¿Es posible recuperar la misma densidad de cabello que se tenía antes de que se empezara a caer?

La densidad vista con un aparato de gran aumento no queda igual que la de antes, pero a percepción del ojo humano es similar y no se percibe la diferencia.

¿En qué ocasiones un trasplante se considera no apto?

Existen varias razones. A veces la zona donante no es lo bastante grande o no tiene la suficiente densidad capilar como para poder extraer pelo. Algunos pacientes se quieren cubrir una zona amplia y su zona donante no lo permite porque no se puede extraer tanta cantidad de pelo sin que se note. El médico debe saber la cantidad de pelo que se puede extraer e informar al paciente de si es apto o no. También hay ciertas enfermedades generales o cutáneas que están contraindicadas.

¿Por ejemplo?

Con ciertas alopecias no se recomienda, como las cicatriciales o la frontal fibrosante. Tampoco en personas con mala cicatrización, lo que se puede comprobar haciendo una buena anamnesis.

¿Qué alternativas se ofrecen cuando alguien no puede trasplantarse?

Está la micropigmentación, por ejemplo, y hay muchas clínicas especializadas en ello. También hay personas que deciden raparse toda la cabeza. Y si hay alguna enfermedad que esté causando la alopecia, es importante que sea su médico quien le aconseje un tratamiento específico.

Aunque ya no está tan de moda, muchos pacientes viajaban al extranjero para conseguir un trasplante de calidad a buen precio ¿qué ventajas ofrece hoy buscar una clínica nacional para contratar este procedimiento?

Para empezar, la seguridad de que se están cumpliendo todos los estándares de calidad, sanidad e higiene. Es un tratamiento que requiere material esterilizado. También es importante comunicarse en el mismo idioma para resolver cualquier duda y tener cerca la clínica y a sus profesionales para realizar un buen seguimiento. Esa seguridad no la tienes cuando tienes que coger un avión para someterte a un tratamiento en otro país y menos aún en un momento de pandemia como el que estamos.

¿Qué recomendaciones generales daría a un paciente que está valorando hacerse un trasplante capilar para su problema, en qué debe fijarse a la hora de elegir una clínica?

Es importante que en la primera consulta le vea un médico para valorar su caso y si es apto o no. Los médicos tenemos la obligación de estar colegiados en la provincia donde estemos ejerciendo. Existen clínicas con comerciales o personal no médico pasando consulta. Además, todos los permisos de sanidad de la provincia correspondiente deben estar en regla. Por otro lado, el profesional debe transmitir confianza, porque, aunque en la mayoría de los casos el trasplante sí es viable, hay ocasiones en las que no se puede trasplantar y la falta claridad o conocimiento médico puede llevar a que se cometan errores. Otro aspecto importante es realizar un seguimiento del paciente y que éste, ante cualquier duda, tenga acceso rápido y fácil a los profesionales de la clínica.