Barakaldo mejorará la seguridad del barrio de Burtzeña al recuperar las antiguas cocheras como aparcamiento del Taller Usoa

El barrio de Burtzeña en Barakaldo experimentará en breve un cambio importante que contribuirá a liberar plazas de aparcamiento para los vecinos de Llano y Lutxana y mejorará su seguridad. El segundo teniente de alcalde de Barakaldo, Carlos Fernández, y el presidente del Taller Usoa, el concejal Eduardo Castañeda, han dado a conocer una nueva iniciativa para revitalizar el barrio. Se trata de la recuperación para el uso por parte del propio Taller Usoa de las antiguas cocheras de autobuses, que actualmente se encuentran sin uso. La medida ha sido ratificada este pasado martes por unanimidad en el Consejo de Administración de la sociedad municipal, dedicada a la integración sociolaboral de las personas con discapacidad.

“Es una iniciativa muy beneficiosa para Barakaldo en general y Burtzeña en particular. No solo dotaremos a Usoa de un aparcamiento seguro para sus vehículos, que falta le hacía, sino que daremos uso a unos pabellones sin actividad y mejoraremos así la seguridad en el barrio. Porque desgraciadamente cualquier nave abandonada es susceptible de sufrir robos, actos vandálicos o de ser ocupada, y estas instalaciones no son una excepción”, ha valorado Carlos Fernández.

Las cocheras se crearon hace 134 años para suministrar electricidad al tranvía que comunicaba Bilbao con Santurtzi y abarcan una superficie de alrededor de 9.000 metros cuadrados. Su último ocupante fue una concesionaria de las rutas de Bizkaibus.

El Taller Usoa abonará un alquiler de 3.000 euros mensuales más IVA a los propietarios de las cocheras durante una duración inicial de 2 años, con opción de prórroga.

Según ha explicado Eduardo Castañeda, ante la falta de espacio para aparcar dentro del recinto del Taller Usoa algunos de los vehículos de la empresa tenían que aparcarse en la vía pública, ocupando un espacio que ahora quedará liberado para los vecinos de la zona. “Usoa ha crecido mucho año a año, modernizándose y convirtiéndose en una empresa multiservicios, y ese crecimiento ha hecho que las instalaciones se queden pequeñas. Además, necesitamos que nuestros vehículos estén más seguros y dejen espacio a los residentes de la zona”, ha explicado.

En por ello que la dirección de Usoa se puso manos a la obra para dotar de un estacionamiento seguro a los vehículos de la empresa y, finalmente, se ha llegado a un acuerdo para alquilar las cercanas cocheras de Burtzeña, en la que “también podrán aparcar los trabajadores y trabajadoras”, según ha desvelado Castañeda.

Otras actuaciones en el barrio

Carlos Fernández, por último, ha aprovechado la ocasión para reconocer que “Barakaldo tiene una deuda con los residentes de Burtzeña” y admitir que “aún queda mucho por hacer” para mejorar la calidad de vida en el barrio.

No obstante, Fernández ha puesto en valor diferentes iniciativas de las áreas municipales en esta legislatura: la finalización de los trámites urbanísticos del plan de El Calero, la instalación de cámaras de videovigilancia conectadas con la Policía Local en la calle Ocho de Septiembre y el desarrollo del Plan de Acción del Paisaje en el entorno del río Cadagua.