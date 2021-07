Barakaldo refuerza su compromiso con las personas sin hogar ampliando las plazas de albergue todo el año

Barakaldo es una ciudad solidaria que desde 2012 ha ido creando una red de servicios asistenciales para personas sin hogar. El área de Empleo, Cohesión Social y Gestión de la Diversidad de este municipio, dirigida por Nuria Rodríguez, se encarga de gestionar esta labor y con la pandemia ha decidido reforzar aún más la atención a este colectivo.

Sin ir más lejos, recientemente Rodríguez ha anunciado que el área mantendrá abierto todo este año el refuerzo del albergue para personas sin hogar, situado en un local de Rontegi. El anuncio lo ha realizado en una comparecencia junto a Aitor Gazteluiturri, representante de la Asociación Goiztiri Elkartea, colectivo que se encarga de la gestión del albergue.

"Este recinto supone una extensión del albergue de Lasesarre. Lo pusimos en marcha en diciembre de 2019 con la llegada de Juan Antonio Pizarro como concejal del área, con el objetivo de ampliar las plazas para las personas sin hogar durante la temporada invernal, que es cuando más azotan el frío y la lluvia. Este año el refuerzo se extendía en un principio hasta el 30 de junio y ahora hemos decidido que se mantenga abierto todo este año", ha explicado Rodríguez.

Con el refuerzo del Servicio de Acogida Nocturna abierto en Rontegi, las plazas ofrecidas en Barakaldo para personas sin hogar aumentaron hasta 34, un número que con la pandemia ha ido oscilando debido a las medidas sanitarias.

El local de Rontegi dispone de una habitación de aislamiento por si se produce algún caso de la COVID-19y está atendido por dos educadoras de Goiztiri. El horario de este local es 19:30 a 08:00 horas. Cabe recordar que el recinto dispone de tres habitaciones con camas individuales, así como instalaciones comunes con duchas, baños y zona para desayunar y cenar.

Considerando que el número de mujeres usuarias del Servicio de Acogida Nocturna suele ser muy pequeño y suele estar por debajo de esa cifra de 6 personas, se decidió trasladarlas al nuevo espacio, aunque ya disponían de una zona delimitada para ellas en el albergue diferenciada de la de los hombres.

Nuria Rodríguez ha querido poner valor el esfuerzo que está realizándose desde otoño de 2019 destinando más recursos económicos y humanos a la atención de las personas sin hogar en el municipio. Asimismo, la concejala ha elogiado la “magnífica labor” que realizan Goiztiri y los trabajadores y trabajadoras municipales, así como el compromiso que demuestran día tras día con estas personas.

En cualquier caso, Rodríguez ha recordado que esta problemática no es exclusiva de Barakaldo. “Este asunto traspasa las fronteras de un municipio en concreto y atañe a toda la comarca, pero no todas las instituciones respondemos de igual manera. Ya está bien de que en el Gran Bilbao solo la capital, Barakaldo y Getxo ofrezcamos servicios a las personas sin hogar. No estamos hablando de exclusivamente vecinos y vecinas de esos municipios. De hecho, en un amplio porcentaje son personas que están en procesos migratorios”, ha relatado la concejala de Empleo, Cohesión Social y Gestión de la Diversidad.

Educadores de calle

En este sentido, Nuria Rodríguez ha informado de que el servicio de educadores de calle puesto en marcha por el Gobierno vasco y que viene prestando Goiztiri desde el pasado mes de enero también se va a mantener el resto del año 2021 y no finalizará, como estaba previsto en un principio, el próximo 30 de junio.