Isabel Iturbe, presidenta del Bilbao Basket: “Las instituciones apoyan más al deporte femenino que al masculino”

Isabel Iturbe comenzó a jugar al baloncesto cuando era pequeña y siempre ha estado muy ligada al mundo del deporte. Sin embargo, no fue hasta 2014 cuando comenzó a dedicarse profesionalmente a la gestión de un equipo de baloncesto. Primero como vicepresidenta y como presidenta a partir de 2020, Iturbe cuenta con el reto de crear una “gran comunidad” en torno al Bilbao Basket, el equipo de baloncesto de la capital vizcaína que no termina de despegar tras un pasado de deudas y una delicada situación económica.

Tras el trabajo del nuevo equipo directivo, que tomó las riendas en 2014, la deuda “se ha ido aplanando”, como reconoce la propia Iturbe. “Cuando llegamos nos encontramos con una deuda superior a los 6 millones de euros. A lo largo de estos años hemos desarrollado una economía muy doméstica. Viendo con qué ingresos contamos y qué gastos podemos permitirnos paralelamente hemos ido pagando esa deuda”, sostiene.

Por el momento, el Bilbao Basket no cuenta con sección femenina, pero es algo que su presidenta no descarta lograr en un futuro. “En el caso de Bizkaia, que es lo que conozco, el baloncesto está feminizado. Dos de cada tres fichas escolares y federadas que tenemos son de niñas. Tenemos un público muy femenino también (...) Otro de los escalones que tenemos que ir subiendo es plantear la sección femenina, pero será cuando nos veamos en situación de estar preparados para ello”, destaca.

¿Cómo una licenciada en Ciencias Biológicas acaba siendo presidenta de un club de baloncesto?

La vida da muchas vueltas. En mi época la carrera daba una formación general, en mi caso científica. Estuve diez años trabajando en el mundo de la microbiología y con algo más de 30 hice un MBA. De ahí pasé a puestos directivos y de responsabilidad. He jugado al baloncesto y siempre he estado muy ligada al mundo del deporte, entonces, en 2014, cuando el club Bilbao Basket tuvo una situación económica un poco delicada nos llamaron a una serie de personas y nos preguntaron si queríamos embarcar en esta aventura. Ahí empezó esta historia.

Es la tercera mujer de la historia en dirigir un club de la elite del baloncesto español. ¿Qué supone para usted?

En un principio diré que fue algo que surgió de manera natural. El presidente decidió finalizar su etapa y yo, como vicepresidenta pasé a ocupar ese cargo. Luego, es verdad que empiezas a darte cuenta de que eres una persona referente en tu sector, principalmente porque en el mundo del deporte, a nivel de gestión, la representación femenina está muy por debajo. Y si puedo ser referente de algo, bienvenido sea.

¿Considera que los clubes de elite masculinos tienen un trato más favorable por parte de las instituciones y patrocinadores que los femeninos?

No. Actualmente, las instituciones cuentan con políticas que apoyan más al deporte femenino que al masculino profesional. Cada ayuntamiento, diputación y gobierno tiene sus propias políticas, pero, por ejemplo, en nuestro caso, el apoyo institucional que tenemos es bastante mínimo. También opino que el deporte y cualquier proyecto tienen que tener un apoyo en un principio, debe ser lanzado por parte de las instituciones, pero las instituciones no deben de mantenerlos de por vida, cada proyecto tiene que crecer con ese impulso. La combinación o la simbiosis entre lo público y privado es fundamental.

Me comentaba que en 2014 la situación económica del club era delicada. ¿Qué situación vive a día de hoy el Bilbao Basket?

Vamos a cumplir diez años desde que entró el nuevo equipo gestor. Cuando llegamos nos encontramos con una deuda superior a los 6 millones de euros. A lo largo de estos años hemos desarrollado una economía muy doméstica. Viendo con qué ingresos contamos y qué gastos podemos permitirnos paralelamente hemos ido pagando esa deuda. Hemos conseguido aplanar la deuda y ya no nos queda mucho para ver el horizonte.

¿Sueña con volver a la época del subcampeonato de Liga y de jugar en la Euroliga?

Por supuesto. Esos son los objetivos que tenemos. El estar en una situación económica modesta hace que aún estemos aspirando en la Liga ACB a quedar entre los 16 mejores. Nuestra idea es seguir subiendo escalones y tener el equipo que una ciudad como Bilbao necesita, porque tenemos población suficiente para tener un equipo de baloncesto de elite a nivel estatal y europeo.

Cualquier proyecto tiene que tener un apoyo en un principio, debe ser lanzado por parte de las instituciones, pero las instituciones no deben de mantenerlo de por vida

¿La situación económica que vive el Bilbao Basket es lo que impide que haya una sección femenina?

Sí. Tenemos un club en el que no había ni cantera. Llevamos con la cantera cinco años y con un modelo que apuesta por el talento de Bizkaia. Creo que lo estamos haciendo bien. Tenemos equipo, el segundo equipo senior está en la Liga EBA y lógicamente otro de los escalones que tenemos que ir subiendo es plantear esa sección femenina, pero será cuando nos veamos en situación de estar preparados para ello.

Imagino que estará al tanto de lo ocurrido en Gernika. ¿Considera que con una mujer al frente del Lointek Gernika no habría ocurrido el caso de Mario López, denunciado por agresión sexual o se habría gestionado de otra manera?

Es muy arriesgado decir eso. Creo que ha habido un problema de comunicación del propio club. No es cuestión de hombres o de mujeres, es un tema de sensibilidades.

¿Cree que el club actuó correctamente cuando siguió manteniendo a López tras saber que había una denuncia en su contra?

Yo creo que han tenido un problema de comunicación. Me guardo mi opinión personal, pero conozco a la directiva y no dudo de su honestidad en su proyecto. Es un proyecto local, importante y de gran mérito y una cuestión de esas puede enturbiar muchísimo toda esa gestión. Me parece una pena horrorosa.

Necesitamos métodos para poder detectar todos los casos de violencia en el deporte, ya que hasta ahora no han existido formas de detectarlos correctamente

Según el informe 'Child Abuse in Sport European Statitics' que incluye datos de menores en toda Europa, un 70% de los menores sufre violencia psicológica o emocional en el deporte, un 43% violencia física, un 36% lo que denominan violencia sexual sin contacto y un 20% violencia sexual con contacto. ¿Qué se puede hacer un club para evitar este tipo de sucesos?

Primero, hablar de los protocolos que debemos tener. Todo el mundo dice que tiene protocolos para casos como estos, pero yo lo dudo. Hay que entender qué es un protocolo y qué supone una cuestión de estas. Necesitamos métodos para poder detectar todos los casos, ya que hasta ahora no han existido formas de detectarlos correctamente. Hablo del deporte, pero también la educación o el mundo laboral. Tenemos que poner especial atención en los menores y la juventud.

En el fútbol mucha de esa violencia se vive también en las gradas. ¿Pasa lo mismo en el baloncesto?

En el mundo del baloncesto todavía gozamos de un tipo de público distinto. El 50% de la gente que viene al campo, por lo menos aquí en el Bilbao Arena, viene en familia. Alrededor de un 35% de la venta de entradas son infantiles. Y creo que eso es lo que hace que sea una grada más deportiva y sana. El convivir en familia y disfrutarlo hace que sea algo más educativo, didáctico aunque también competitivo, porque el deporte es competición, pero aun así los comportamientos de los propios jugadores son distintos a los de otras disciplinas. El fútbol, por ejemplo, tiene más problemas en ese sentido que el baloncesto, porque el fútbol es más de desfogue, el opio del pueblo que se decía siempre. Hay que revisar ciertos comportamientos que tenemos en la sociedad y hacer una reflexión.

Muchos entrenadores de élite que están ahora en la ACB han comenzado entrenando a mujeres, el método es el mismo

¿A la sociedad aún le cuesta consumir deporte femenino?

En el caso de Bizkaia, que es lo que conozco, el baloncesto está feminizado. Dos de cada tres fichas escolares y federadas que tenemos son de niñas. Tenemos un público muy femenino también. El baloncesto masculino y el femenino son deportes distintos, pero hay un nexo y a quien le gusta el baloncesto le gusta verlo igualmente. Puede que el baloncesto femenino no tenga esa espectacularidad o el atletismo que puede tener el masculino, pero el deporte ha evolucionado. El baloncesto femenino es muy técnico y el espectador va a ver buenas jugadas. Muchos entrenadores de élite que están ahora en la ACB han comenzado entrenando a mujeres, el método es el mismo.

¿A qué retos se enfrenta en los próximos años como presidenta del Bilbao Basket?

Seguir manteniendo una economía sostenible y seguir creciendo. Tenemos un margen de mejora importantísimo en este club, tanto en abonos como en comercialización, patrocinio, apoyo de instituciones y proyectos. Queremos seguir creciendo y convertirnos en una comunidad grande, que es lo que somos.