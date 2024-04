La Universidad pública vasca rompe relaciones con Israel y aprueba un manifiesto de apoyo a Palestina

Después de que la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) eliminara, tras las críticas de parte del profesorado, la creación de una Cátedra de Ciberseguridad con el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) que contemplaba la colaboración de la Universidad de Tel Aviv y de un experto con vínculos en el Ejército de Israel, según publica Hórdago, el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU ha aprobado este miércoles una declaración bajo el título “Manifiesto de apoyo a Palestina ante la catástrofe humanitaria en Gaza”. En el acuerdo, se recoge el compromiso de la “universidad pública vasca con los derechos humanos y el rechazo de todo tipo de terrorismo y de violencia, como reflejan sus Estatutos y su Código Ético”.

En su escrito la universidad pública vasca reclama, entre otros aspectos, “el cumplimiento inmediato de la decisión de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas dirigida a que Israel tome las medidas necesarias para evitar actos de genocidio; la entrada de ayuda a la franja de Gaza; o el cese de los ataques y el asedio a la población civil, el fin de envío de armas a Israel, así como la liberación de todas las personas secuestradas y encarceladas injustamente”. Además, pide revisar y “evitar las relaciones comerciales o académicas con quienes no respeten los derechos humanos, el derecho internacional o las resoluciones de Naciones Unidas en torno a la situación de Palestina”. Y, en particular, se compromete a “no mantener y a romper relaciones con universidades y entidades israelíes que expresamente no muestren su rechazo a los crímenes contra la humanidad que se están produciendo en Palestina”.

“La UPV/EHU está contra todo tipo de terrorismo y violencia, y mantiene un firme compromiso con la defensa de los derechos humanos, tal y como indican sus Estatutos y su Código Ético. Hemos manifestado de diferentes maneras que rechazamos este tipo de acontecimientos, que se están produciendo en distintos puntos del mundo, como la reciente invasión rusa en Ucrania. En esta ocasión, la causa que justifica esta propuesta es la masacre y la dramática situación que está sufriendo la población civil de Gaza”, ha explicado la rectora, Eva Ferreira.

La Red por Palestina denuncia que el acuerdo es “insuficiente”

A pesar de ello, desde la Red por Palestina del Campus de Leioa de la UPV/EHU denuncian que el texto acordado es “insuficiente”. “Creemos que el texto es insuficiente, define el genocidio como catástrofe humanitaria, condena el terrorismo y niega el carácter político del conflicto. Asimismo, reclamamos la creación de una comisión que estudie e implemente medidas concretas para que nuestra universidad rompa relaciones con empresas y entidades que colaboran directamente o indirectamente con el régimen sionista, para convertir la UPV/EHU en una universidad libre de apartheid”, critican en un comunicado hecho público este miércoles.

Según denuncian, “catalogar el genocidio como 'catástrofe humanitaria' o hablar de 'condena al terrorismo', nos lleva a situarnos en polos opuestos a la hora de establecer un plan de acción”. “No podemos negar el carácter político de lo que está sucediendo en Palestina y exigimos que se reconozca como lo que es: un genocidio. Cualquier otra terminología, o hacer entender que las acciones militares de Israel son reactivas respecto a las acciones de Hamas, contribuye a blanquear las acciones del Estado sionista”, recalcan.

“Hablar del 'reconocimiento de Palestina' o de una 'mayor solidaridad con el pueblo palestino' es positivo pero insuficiente. Ha habido tiempo para reconocer al estado Palestino como un estado legítimo. Ahora, otorgar un estatus simbólico a un pueblo al que se le ha destruido toda infraestructura política, económica, sanitaria y educativa, no va a solucionar la situación. El momento exige ir más allá y no reconocer a Israel como estado legítimo”, concluyen.