Gernika se convierte en “lugar de memoria democrática”: “Hagamos de ella un símbolo mundial de la paz”

El pasado 1 de marzo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el socialista Ángel Víctor Torres, anunció en Vitoria la decisión del Gobierno de España de incluir la villa de Gernika como lugar de singular relevancia para la memoria democrática por el bombardeo nazi-fascista de abril de 1937. Este lunes, se ha hecho realidad en un homenaje liderado por el lehendakari Iñigo Urkullu en el que han acudido autoridades como la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, el consejero de Cultura y Política Lingüística y portavoz del Gobierno, Bingen Zupiria y el alcalde de Gernika, José María Gorroño, además de víctimas que vivieron aquel bombardeo, cuyo aniversario llegará en los próximos días.

“Hoy homenajeamos a las víctimas de los bombardeos en pueblos vascos. Las víctimas de las injusticias siempre están presentes”, ha comenzado Urkullu en el acto celebrado junto a los refugios antiaéreos que Gernika rescató el pasado 2019 y en el que, desde el 2022 resuenan dentro los testimonios de los supervivientes. Entre ellos el de María Olabarría, que salvó su vida porque logró esconderse en el búnker de Astra, uno de los refugios que, a diferencia de otros, estaba camuflado bajo un falso techo, de modo que los pilotos que llevaron a cabo el bombardeo no podían ver desde el aire que se trataba de un refugio. “Mi hija mayor, que tenía veintisiete años, murió aplastada. La otra, la más joven, que se iba a casar, tuvo tiempo de cogerme la mano, apretarla un poco y exclamar: '¡Ay!'. Dio un suspiro, y con los ojos clavados en mí, murió. No sé cuánto tiempo estuve allí entre mis dos hijas muertas. La sangre me corría por el cuello. Al cabo de un rato, me recogieron”, dice la voz de María dentro del búnker, que suena en un altavoz con su fotografía al lado.

“Homenajeamos a todas y todos los vascos que dieron su vida por la libertad, la democracia, y la justicia frente a las fuerzas fascistas y junto al recuerdo y homenaje… el reconocimiento. Reconocimiento a quienes durante décadas han aportado lo mejor de sí mismos para hacer de Gernika el referente local y global que hoy es: instituciones, organizaciones de la sociedad civil, entidades culturales, sociales y memorialistas, personalidades y personas anónimas. El trabajo colaborativo entre todas y todos nos ha traído hasta aquí”, ha explicado Urkullu en vísperas del 87 aniversario del bombardeo de Gernika, que tuvo lugar el 26 de abril de 1937.

Según ha destacado el lehendakari, el trabajo dedicado a las víctimas del bombardeo se ve reflejado en “el Museo de la Paz, los refugios antiaéreos, los itinerarios, las obras de arte, los premios Gernika, el Centro de Documentación, las publicaciones, audiovisuales, congresos”. “Son el vivo reflejo de dicho compromiso con la memoria de Gernika”, ha apuntado.

En este sentido, ha ha subrayado que la inauguración de este lunes da continuidad a la línea de trabajo emprendida y al compromiso con la memoria. “Reafirmamos y reforzamos este compromiso y como hemos hecho hasta ahora, lo haremos fomentando la colaboración. Gernika es un símbolo mundial, hagamos de Gernika la capital de la memoria, el símbolo de la paz, en este mundo en guerra en el que se suceden las violaciones de los Derechos Humanos, de Gernika al mundo: este es nuestro reto y compromiso”, ha concluido.