Pamplona acoge el campeonato más grande del mundo de cubos de Rubik con 1.200 participantes de 60 países

A ciegas, a contrarreloj, con una sola mano o con el menor número de movimientos posible... Hay muchas formas de resolver un cubo de Rubik y Pamplona será testigo a partir de este jueves 25 de julio y hasta el domingo 28 de todas ellas en el mayor campeonato de ‘speedcubing’ jamás celebrado en el mundo, la Rubik’s WCA European Championship 2024. Durante cuatro días reunirá en distintos torneos a más de 1.200 jugadores de 60 nacionalidades.

Desde la organización del evento, que cuenta con 17 modalidades diferentes en competición, no descartan que a lo largo de los cuatro días de competición se rompa algún récord mundial, ya que entre los asistentes se encuentran competidores con más de 20 récords Guinness a sus espaldas. Entre ellos, el polaco Tymon Kolasinsky, el gran favorito para alzarse con la copa del campeonato, ya que ostenta actualmente el récord de Europa, al resolver el cubo de Rubik en 3,66 segundos.

“Este tipo de campeonatos siempre ven algún récord nacional o continental, no sabemos qué nos espera pero seguro que hay muchas celebraciones”, sostiene Rubén López, miembro de la organización. No obstante, como se trata de una competición europea, solo los participantes de Europa podrán acceder a los podios. Algo que no ha impedido que se inscriban jugadores de otros países como Estados Unidos, Australia y China.

En total, la organización espera que a lo largo de los cuatro días se resuelvan más de 50.000 cubos de Rubik de manera oficial. Aunque la competición arrancará el jueves, será el viernes cuando se celebrará la ceremonia de apertura, con el discurso de los representantes de la organización y un pase de banderas. El acto contará, asimismo, con una actuación sorpresa.

En cuanto al público, la organización ha reservado una zona de ocio donde poder ver y comprar los últimos modelos de cubos de Rubik disponibles en el mercado, así como una zona donde aprender a hacer el cubo y probar los puzles y cronómetros oficiales con los que se compite, además de una exposición sobre la historia del cubo de Rubik. “Habrá actividades para amenizar la jornada para la gente que no está dentro del mundillo pero en un futuro puede acceder a él”, confirma López.

Una bandera de Navarra gigante de cubos de Rubik

Durante la celebración del Campeonato Europeo, las personas asistentes podrán contemplar un escudo del Ayuntamiento de Pamplona realizado íntegramente con cubos de Rubik. En total, la pieza se compone de 897 cubos, recubiertos de cristal para garantizar su estabilidad. Se trata de una pieza de más de 2,30 metros de alto y 1,5 de ancho, que fue realizada en 2018 para el Campeonato Nacional de Cubo de Rubik celebrado en Labrit. Este mosaico, ubicado habitualmente en la sala municipal de Calderería, se ha traslado ex profeso al Navarra Arena para esta competición europea.

Las entradas se podrán adquirir en Baluarte y en La Morea, además de en las taquillas físicas del Navarra Arena, a un precio de 3 euros la entrada diaria y 9 euros el abono para los cuatro días. Además, el evento completo será retransmitido en directo a través de la plataforma de Twitch, con una realización que cuenta con hasta 20 cámaras, las cuales estarán proyectando las rapidísimas manos de los competidores en pantalla gigante, con repeticiones a cámara lenta.

Consulta aquí el programa de la Rubik’s WCA European Championship:

Jueves 25 de julio. Horario de competiciones de 10 a 13 y de 14 a 19.30 horas. Eventos destacados: Primeras rondas de 5x5x5, 6x6x6, 7x7x7, a ciegas, megaminx y clock

Viernes 26 de julio. Horario de competiciones 9 a 13.30 y de 14.30 a 20 horas. Eventos destacados: primeras rondas de 4x4x4, pyraminx, skewb, 3x3x3 a una mano, square-1A las 9.50 horas:

Finales de 4x4 a ciegas

A las 11.35 horas: Finales de 5x5 a ciegas

A las 14.30 horas: Ceremonia inaugural

Sábado 27 de julio. Horario de competiciones de 9 a 13.15 y de 14.15 a 21 horas. A las 12 horas: Top 100 de 3x3

A las 17 horas: Top 100 de 2x2

A las 17.30 horas: Finales de 6x6, megaminx, clock y 7x7

A las 19.15: Copa de Naciones, con los 4 mejores representantes de cada país. Los 24 países clasificados, se enfrentarán los unos a los otros en enfrentamientos eliminatorios, en un formato muy similar al de la Eurocopa de fútbol

Domingo 28 de julio. Horario de competiciones de 9 a 13 y de 14 a 19.30 horas. A partir de las 10.25 horas: Semifinales de “a ciegas”, skewb, 2x2, Pyraminx, a una mano y 3x3