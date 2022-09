En los últimos años, el feminismo se ha convertido en un fenómeno de masas. El #MeToo, la lucha por el acceso al aborto, o la reivindicación del reparto de los cuidados son algunos de los temas clave. Argentina y EEUU, son dos lugares en los que la batalla cobra un especial significado. Sobre estos temas grandes referentes del feminismo nacional e internacional conversarán en la Plaza del Ayuntamiento de València, el viernes 23 de septiembre.

Luciana Peker, Mikki Kendall, la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, Laura Baena, fundadora del Club Malas Madres, y Ley DJ conversarán con la redactora jefa de Género de elDiario.es, Ana Requena, sobre los retos de esta cuarta ola.

Ángela Rodríguez es secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. Licenciada en Filosofía por la Universidad de Santiago de Compostela y máster en Malos Tratos y Violencia de Género. Diputada entre 2016 y 2019 en el Congreso por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. Asumió una de las vocalías de la subcomisión que llevó a cabo los trabajos para la aprobación del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género. En enero de 2020 se incorpora al gabinete de la ministra de Igualdad, Irene Montero, como asesora parlamentaria hasta su nombramiento como secretaria de Estado de Igualdad.

Mikki Kendall es escritora estadounidense experta en diversidad y feminismo. Ha sido entrevistada en medios como la BBC, NPR, The Daily Show, PBS, Good Morning America, MSNBC, Al Jazeera, WBEZ y Showtime, y da charlas sobre raza, feminismo, violencia policial, tecnología y cultura pop en instituciones y universidades de EEUU. Es autora de Hood Feminism (elegido mejor libro del año por BBC, Bustle y TIME). También es autora de Amazonas, abolicionistas y activistas, novela gráfica ilustrada por A. D’Amico. Sus ensayos se pueden leer en Times, The New York Times, The Guardian, The Washington Post, Vogue, y The Boston Globe entre otros.

Luciana Peker es una periodista argentina y escritora especializada en género. Es autora de los libros “Putita Golosa, por un feminismo del goce” (Editorial Galerna); “Sexteame, amor y sexo en la era de las mujeres deseantes”; “La Revolución de las hijas” (Editorial Planeta). También escribió “La revolución de las mujeres no era solo una píldora” y “Mujeres ferroviarias, experiencias de vida sobre rieles”. Actualmente es columnista del portal de noticias Infobae. También colabora en La Diaria (Uruguay) y Pikara (España). Escribió durante 20 años en el suplemento Las/12, de Página 12 y fue columnista entre otros en The New York Times, Washington Post, El País, elDiario.es, La Marea, Yo Donna y Crítica. Ha recibido numerosos premios por su trayectoria.

Laura Baena se ha convertido, tras 8 años de trabajo incansable, en la voz de la conciliación para las mujeres en España. Como activista al frente del Club de Malasmadres y la Asociación Yo no renuncio por la conciliación su objetivo es trabajar en un nuevo modelo social de maternidad y conseguir una conciliación real, que no empuje a las mujeres a renunciar cuando llega la maternidad. Acaba de publicar su segundo libro “Yo no renuncio”, con el que pretende generar un movimiento y despertar en las mujeres a partir de su historia personal. Conferenciante y colaboradora en medios, ha recibido infinidad de premios por su labor.

Ley DJ es una de las DJs más valoradas del panorama actual. Ha actuado en el escenario principal del FIB y ha sido la única en pinchar dos veces en las campanadas de fin de año de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Entre los festivales españoles que han contado con su trabajo figuran algunos de los más importantes del país: el ya mencionado FIB, Mallorca Live, Dcode, Arenal Sound, Low Festival, Sonorama, WARM, Ibiza Rocks o San San. En la noche previa a la celebración de este coloquio, podremos disfrutar de una sesión de música a cargo de Ley DJ. La valenciana pinchará el jueves 22 a partir de las 22.00 en el escenario de la Plaza del Ayuntamiento temas que irán desde el indie a la electrónica y que pondrán a bailar al público asistente.

Tanto la asistencia al coloquio como la sesión de Ley Dj, así como el resto de actividades del festival, son de acceso gratuito.