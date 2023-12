El Ayuntamiento de Cáceres se desvincula del cartel de los Reyes Magos que suprime a Baltasar

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha manifestado este miércoles que el cartel que se difundió este pasado martes por las redes sociales municipales y que sustituye al rey Baltasar por otro pelirrojo no es el oficial del Ayuntamiento, sino una creación de la Asociación de Reyes Magos de Cáceres (Arema), “que ya ha sido subsanado y también se utilizó el año pasado”.

Mateos ha afirmado que el cartel oficial del consistorio es el que figura en el programa navideño municipal y ha reconocido que “se publicó un cartel en redes sociales, que no fue elaborado por el Ayuntamiento, sino por Arema y, por lo tanto, no es una responsabilidad directa del Consistorio”. “Es el mismo cartel que se puso en circulación el año pasado con un gobierno local del PSOE; esos que se rasgan ahora las vestiduras, y que son los mismos que movieron ese cartel el año pasado que ilustró las fiestas navideñas”, ha precisado Mateos en respuesta a las críticas lanzadas por el Grupo Municipal Socialista.

La portavoz de este, Belén Fernández, había lanzado previamente un mensaje en sus redes destinado al Ayuntamiento: “Ha sido poner un socio preferente, llamado Vox, en tu vida y preparar la cabalgata más inclusiva, accesible y racista que nunca. Este año, Baltasar es sustituido por el hermano de Gaspar”. “¿Tanto les molesta un rey negro?”, se preguntó, a su vez, el edil socialista Andrés Licerán.

Mateos ha respondido a esta polémica después del pleno extraordinario en el que se han aprobado los presupuestos de 2024 para Cáceres, con los votos de PP y Vox. “Yo entiendo la política de otra forma, como pensar en grande y con altura de miras. Ni yo ni ningún miembro de mi equipo de gobierno va a estar en regates cortos, ni en polémicas que son estériles”, ha aseverado.

Según el regidor cacereño, con esta actitud lo que pretende el PSOE es “tapar y ocultar el gran éxito que está obteniendo la Navidad en Cáceres, con el respaldo de los hosteleros, que dicen que es la mejor de los últimos diez años; y que también está teniendo el respaldo mayoritario de los comerciantes y, sobre todo, el respaldo de los ciudadanos de Cáceres”.

El alcalde ha abundado en el hecho de que están comprobando, día día, cómo se está sintiendo esa Navidad en las calles cacereñas, en relación al lema municipal de este año: ‘Siente la Navidad’. “Yo me quedo con eso, no con el error que puedan haber tenido algunos al publicar un cartel”, ha manifestado Mateos. A su juicio, esto es “algo que no pasará más allá de eso, de un pequeño error, que ya está subsanado y que no tiene mayor trascendencia”, y ha añadido: “No voy a entrar en polémicas, ni quiero tachar a nadie de oportunista”.