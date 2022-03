Cáceres Viva apoyaría la mina de litio si se aclara el uso del agua y la excavación subterránea

Cáceres Viva, el partido que lidera el concejal independiente y ex Ciudadanos Francisco Alcántara, y que concurrirá a las elecciones municipales de 2023, ha dicho que apoyaría el proyecto de mina de litio y votaría a favor de un cambio en el Plan General Municipal (PGM) “si nos resuelven las dudas estructurales”, entre otras, sobre la extracción del mineral.

“Dudamos seriamente si la extracción del litio es factible mediante excavación y no la explotación a cielo abierto”, han puntualizado. “Hoy por hoy no es factible la explotación de la mina en esa zona si no se lleva a cabo un cambio en el PGM del Ayuntamiento de Cáceres”.

También han solicitado aclarar “de dónde se va a sacar el agua necesaria para su explotación”, así como los daños que pudiera ocasionar al acuífero de El Calerizo “con los lodos y los vertidos ocasionados y los posibles riesgos para la salud de los cacereños, debido a su proximidad con la ciudad”.

Esta postura es similar a la que mantuvo Ciudadanos (Cs), anterior partido de Alcántara y del que fue portavoz en el consistorio, en la campaña electoral de 2019.

También mencionan desde el partido de Alcántara la necesidad de que “se compense realmente a la ciudad" y si se extrae el litio en Cáceres, la cadena de transformación de dicho material se debe instalar, además de las fábricas de baterías "y, por qué no, las de vehículos”.

“Si el litio es tan importante para Europa, se debe compensar intensamente a la población cacereña, creándose miles de puestos de trabajo. No basta con abrir la mina de litio si no hay una compensación efectiva, real e inmediata de desarrollo industrial”, concluye Alcántara.