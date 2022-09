El artista Adrián Ssegura expone en Badajoz su muestra 'Salvaje'

El reconocido artista cacereño Adrián Ssegura expone hasta el 22 de octubre en la sala Vaquero Poblador del palacio Provincial de Badajoz su muestra 'Salvaje', donde refleja su serie “más personal, natural y visceral de las concebidas hasta ahora”.

El autor ha manifestado que esta exposición habla sobre él mismo “aunque no se note”, pues su pintura se plasma en escenas y planos más generales. No obstante, son muchas las notas de estilo que identifican a su autor, las cuales le hacen reconocible dentro del panorama artístico extremeño, destacándose el intenso uso del color, la superposición de planos que no sólo implican la representación pictórica de distintas realidades sino también de diversas técnicas que, a su vez, remiten a múltiples referencias culturales o códigos artísticos.

“No es una exposición agresiva, aunque sí expresiva, intensa y que habla de situaciones y preocupaciones personales y sociales”, ha afirmado el artista cacereño, quien inicia con estas obras el nuevo camino hacia el que se dirige en su proceso creativo.

La exposición de Ssegura presenta cuadros de mediano y gran formato donde el tratamiento del color y la combinación de figuración y otros estilos son sus improntas más destacadas.

El diputado provincial de Cultura, Francisco Martos, ha valorado por su parte el papel que tiene la sala Vaquero Poblador para poner en valor el trabajo de los artistas, logrando con ellos una “reciprocidad” que permite a su ver visibilizar el trabajo de promoción que se realiza desde este espacio expositivo.

Adrián Ssegura ha expuesto y recibido premios y becas artísticas en diversos países de Europa y América, convirtiéndose en uno de los nombres más reconocidos del panorama artístico extremeño. Su producción pictórica actual responde a un lenguaje eminentemente figurativo, producto de su propia evolución como pintor.

En su trabajo, el retrato y el cuerpo humano conforman la imagen de la mayoría de sus obras, y la idea en su pintura se basa también de forma destacada en el planteamiento metafórico del paso del tiempo.