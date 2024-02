La Junta de Extremadura garantiza el Festivalino este año pero no la edición de 2025

La Junta ha anunciado este martes que ayudará con 25.000 euros en total a la edición de este año del Festivalino de Pescueza (Cáceres), a cuyos organizadores reclama se replanteen de cara a 2025 tanto la programación como sus objetivos para contar con la ayuda del Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX).

En concreto el IJEX ayudará a esta edición del evento con 10.00 euros para sufragar los gastos de sonido e iluminación de los escenarios, que se suman a los 15.000 euros anunciados ya, que le concede la Secretaría General de Cultura.

La directora del IJEX, Raquel Martín, ha comparecido en la comisión de la Asamblea de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, donde ha respondido a la pregunta de la diputada socialista Ana María Fernández sobre el apoyo al Festivalino por parte de la Junta. Martín ha defendido que se ha tenido un “diálogo abierto” con el ayuntamiento de dicha localidad cacereña para garantizar la continuidad del festival, para lo que próximamente recibirá la subvención.

Pero Martín ha asegurado que antes de conceder la ayuda se han evaluado las distintas posibilidades de financiación, así como la justificación presentada por el Ayuntamiento de Pescueza para recibir el importe económico. En este sentido, ha señalado que el año pasado no se cumplió con la justificación local para financiar el IJEX la participación de grupos jóvenes extremeños emergentes en el Festivalino, algo que espera no siga ocurriendo. “El Festivalino no estuvo dirigido en 2023 a la promoción de grupos extremeños jóvenes emergentes y por el avance de los grupos de 2024 tampoco parece que vaya a serlo este año”, según Martín.

Tampoco responde, a su juicio, a la segunda justificación de 2023, el desarrollo rural a través del asentamiento de la población joven en el municipio, pues, ha apuntado, según el Instituto Nacional de Estadística, son cuatro los jóvenes que viven en Pescueza. “Queremos que haya cada vez más jóvenes creadores y no meros espectadores”, ha expresado.

Por esto, la directora del IJEX ha defendido que lo que de verdad asienta población joven en el mundo rural son las posibilidades de encontrar un empleo, al tiempo que ha rechazado la “inercia en la concesión de ayudas de manera discrecional por el anterior Ejecutivo socialista”.

Por último, ha emplazado al ayuntamiento de Pescueza a presentar el Festivalino el próximo año a la convocatoria de ayudas del IJEX en concurrencia competitiva, en aras de fomentar la igualdad de todos los extremeños, independientemente del lugar en el que vivan.

Este evento, que se celebra en abril, presume de ser “el festival más pequeño del mundo” y combina música, cultura y activismo medioambiental.