Las ayudas al autoempleo aumentan hasta los 38 millones y se eliminan algunas restricciones

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el nuevo decreto que regulará las ayudas al fomento del autoempleo, que elimina algunas de las restricciones vigentes para beneficiar al mayor número de personas, y ha autorizado la convocatoria en tres de los cuatro programas en que se estructura con una dotación de 38 millones, 9,5 más que la anterior.

Se trata de "la mayor cuantía de la historia" de estas subvenciones, que se adaptan al momento de pandemia y que incluye "importante novedades" y flexibilidad para "apoyar el emprendimiento y el talento de los jóvenes y las personas de nuestra tierra", ha destacado la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez.

Según ha explicado, se establecen dos nuevos programas de actuación junto a los dedicados a los desempleados que se inician en el autoempleo -dotado con 32,9 millones- y la contratación de un familiar colaborador, que cuenta con una cuantía de 3,7 millones.

Uno de ellos es para los autónomos ya beneficiarios del primer programa mencionado que quieran modernizar su su actividad -cuya convocatoria no está incluida en este decreto-, y otro para trabajadores por cuenta ajena que inicien una actividad empresarial o profesional -dotado con 1.250.000 euros-, "cuestión que antes no era posible". Además, respecto a los dos años de permanencia obligatoria del negocio, a partir de ahora no se penalizará a quienes se vean obligados a cambiar de actividad.

Asimismo, se reduce de 5 a 3 años el periodo que deben transcurrir para que un autónomo que ya recibió alguna de estas ayudas pueda acogerse de nuevo a la convocatoria.

También se eliminan restricciones, de modo que quien haya cesado voluntariamente en su puesto de trabajo ya sí podrá acceder a estas ayudas, así como quienes hayan sido socios de alguna comunidad de bienes. Esta convocatoria era anteriormente exclusiva del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y "ahora cualquier alta en mutualidad alternativa puede participar", ha añadido Gutiérrez.

"En definitiva -ha señalado la consejera-, se pretende eliminar al máximo las trabas y limitaciones para que se pueden beneficiar el mayor número de personas posible".

La convocatoria de ayudas -que oscilarán entre los 1.000 y 9.000 euros- permanecerá abierta hasta el 31 de marzo de 2022 y tendrá carácter retroactivo desde el 1 de marzo de 2020 "para que nadie se quede atrás", ha indicado, al tiempo que ha destacado que Extremadura sigue siendo la comunidad autónoma "que más y mejores ayudas ofrece en fomento del autoempleo".