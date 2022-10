Fernández Vara afirma que la gigafactoría de baterías de Navalmoral saldrá adelante, “sólo hay que tener paciencia”

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha insistido este viernes en que la gigafactoría que el grupo Envisión quiere construir en Navalmotal de la Mata (Cáceres), “saldrá adelante porque hay otros instrumentos además del PERTE; es tan sencillo como tener un poquito de paciencia, esperar y comprobarlo”.

Fernández Vara ha hecho estas declaraciones en Cáceres, a preguntas de los periodistas, al término del acto conmemorativo del 20 aniversario del Programa Regional de Cuidados Paliativos de Extremadura.

El presidente extremeño ha recalcado que el futuro de la gigafactoría no está vinculado a la financiación de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del coche eléctrico.

Ha recordado que “a partir del momento en que esta empresa llegó a España nos pusimos en conversaciones, que han estado tan avanzadas que la empresa decidió que se ubicara (la factoría) en Extremadura”.

“Ahora nos estamos viendo todas las semanas; unas presencialmente y otros telemáticamente, avanzando en todo lo que significa el desarrollo del proyecto. En este país para desarrollar un proyecto empresarial a lo largo de la historia no han hecho falta los PERTE, si no España no existiría”, ha matizado el presidente regional.

Porque, además de los PERTE, “hay otros instrumentos que perfectamente pueden financiar un proyecto como este. Y eso es en lo que estamos trabajando”, ha concluido Fernández Vara.